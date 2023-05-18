缺水危機未解 台南幸有「救命水」 水利局：可撐到8月底

台南市水利局長韓榮華今在議會表示，最近梅雨降雨期況不如預期，台南市水情依舊嚴峻，缺水危機未解，但高屏溪川流量增加，水利署從甲仙堰每日引水7萬立方公尺進入南化水庫，南化水庫蓄水量約可用到6月底，若再加上曾文、烏山頭水庫，可用到8月中下旬，在水利署調控下，希望能避免台南進入分區供水。

多位議員關切台南水情吃緊，市府有無做好準備？若再不下雨怎麼辦？韓榮華表示，如果再不下雨，民生用水會受到影響，市府採滾動式檢討，主要供應民生用水的南化水庫蓄水量有1600萬立方公尺，水利署透過甲仙堰取水到南化水庫。約可到撐6月底，如果加上曾文、烏山頭水庫，3座水庫的蓄水量還有8千多萬立方公尺，台南整體用水約可撐到8月中下旬。

韓榮說，台南1天用水量約100萬立方公尺，台南安平等再生水廠目前1天可供應工業區用水將近3萬立方公尺，而南科本身再生水也約有2萬噸，1天共5萬立方公尺再生水，約佔5％的用水量，如果沒有這些再生水的供應，水情會更吃緊。

在節水部分，工業用水是用水大戶，希望節水提升到15％目標。另外，台南的水資源中心也提供放流水供民眾澆灌、洗掃街使用，而公部門也加強節水。

韓榮華說，長期方面，南化水庫自然溢流洩洪，去年就流掉了1座南化水庫約8千萬立方公尺水量，計畫壩頂加高增加蓄水量，而曾文、南化水庫聯通管工程預計2024年完成，屆時可串連南化、曾文及烏山頭水庫3座水庫，可提高整體供水率，台南缺水情況就會大幅降低，