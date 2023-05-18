缺水危機未解 台南幸有「救命水」 水利局：可撐到8月底
台南市水利局長韓榮華今在議會表示，最近梅雨降雨期況不如預期，台南市水情依舊嚴峻，缺水危機未解，但高屏溪川流量增加，水利署從甲仙堰每日引水7萬立方公尺進入南化水庫，南化水庫蓄水量約可用到6月底，若再加上曾文、烏山頭水庫，可用到8月中下旬，在水利署調控下，希望能避免台南進入分區供水。
多位議員關切台南水情吃緊，市府有無做好準備？若再不下雨怎麼辦？韓榮華表示，如果再不下雨，民生用水會受到影響，市府採滾動式檢討，主要供應民生用水的南化水庫蓄水量有1600萬立方公尺，水利署透過甲仙堰取水到南化水庫。約可到撐6月底，如果加上曾文、烏山頭水庫，3座水庫的蓄水量還有8千多萬立方公尺，台南整體用水約可撐到8月中下旬。
韓榮說，台南1天用水量約100萬立方公尺，台南安平等再生水廠目前1天可供應工業區用水將近3萬立方公尺，而南科本身再生水也約有2萬噸，1天共5萬立方公尺再生水，約佔5％的用水量，如果沒有這些再生水的供應，水情會更吃緊。
在節水部分，工業用水是用水大戶，希望節水提升到15％目標。另外，台南的水資源中心也提供放流水供民眾澆灌、洗掃街使用，而公部門也加強節水。
韓榮華說，長期方面，南化水庫自然溢流洩洪，去年就流掉了1座南化水庫約8千萬立方公尺水量，計畫壩頂加高增加蓄水量，而曾文、南化水庫聯通管工程預計2024年完成，屆時可串連南化、曾文及烏山頭水庫3座水庫，可提高整體供水率，台南缺水情況就會大幅降低，
韓榮華指出，目前台南市一天用水量約100萬立方公尺，從曾文烏山頭出水63萬，並管控南化水庫出水不超過37萬，以延長水庫用水時間，依歷年水庫進帳情況，現在已轉成西南風進入夏季熱帶型氣候，山區會有午後雷陣雨，不只台南高雄山區一帶也會降雨，高屏溪川流量增加，可引入南化水庫，對台南水情都是好消息。依水情預測，前年是5月30日大雨緩解百年大旱，今年預期也是在5月底會明顯降雨，希望有3至4次降雨將水庫補滿解決水荒也避免造成災害。
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