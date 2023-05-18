南市小黃公車運量破10萬次 西港藍29線今啟航

台南市小黃公車開闢駛入西港區，今上午舉行第25條「藍29」（西港＝佳里奇美醫院）啟航典禮，市府交通局宣布，自2019年開闢迄今搭乘人數已破10萬人次，下半年還將陸續有6條新路線上路。

「藍29」線上午在西港區港東里烏竹林廣慈宮啟航，市長黃偉哲、交通局長王銘德、西港區長李鴻裕、佳里區長林耿漢、市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人與會，港東里長方郭秀雲笑說，這是最貼心的運輸服務。

黃偉哲表示，小黃公車是「用公車的票價、享受計程車的服務」，依據交通局電子票證統計資料，台南市小黃公車運量已突破10萬人次，第10萬人次是七股區藍26線旅客。

交通局長王銘德說，「藍29」是今年開通的第5條路線，也是西港首條小黃公車，全市現已有25條路線，涵蓋20個行政區。

王銘德表示，「藍29」線提供西港區內雙張廍、烏竹林、八份、東竹林、檨子林、後營、金砂等聚落交通服務，站點設置當地廟宇或社區活動中心，方便民眾日常就醫、採買，也可串連幹支線公車服務。

此外，本路線亦結合健保署醫療巡迴服務，行經港東里活動中心、檨子林鳳安宮等巡迴醫療據點，也直達奇美佳里醫院。

王銘德指出，「藍29」路線長約15.8公里，行駛時間約40分鐘，路線營運方式與其他小黃公車路線相同，每日提供3班次往返固定服務，可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點。2人以上共乘最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約。

另預約地點不限在站牌處，只要站牌方圓1公里內均可預約到府接送，收費比照一般公車，使用電子票證搭乘享基本里程免費優惠，使用市民卡敬老卡、愛心卡可免費搭乘，同時將納入即推出的通勤月票範圍。

王銘德感謝嘉義區監理所長黃萬益支持，他說，今年共爭取中央補助經費859萬餘元，除藍29，尚有玉井區、左鎮區及南化區共6條小黃公車今年即將通車。