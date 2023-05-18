快訊

陳歐珀剛道歉…黃國昌轟持續說謊 再爆坐車登記im.B詐團旗下

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還行人走路空間！南市盤點將移除台電變電箱等192件箱體

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局針對人行道淨寬不足90公分者，已盤點出影響通行的管線設施物192件，陸續改善中，圖為在東山區人行道的台電變電箱移除施工。圖／工務局提供
台南市工務局針對人行道淨寬不足90公分者，已盤點出影響通行的管線設施物192件，陸續改善中，圖為在東山區人行道的台電變電箱移除施工。圖／工務局提供

台南市人行道行順暢受到關注，有許多管線設施物影響到通行空間，台南市工務局針對人行道淨寬不足90公分者，已盤點出影響通行的管線設施物192件，目前已改善9件，明年底預計再改善58件，藉以提供民眾安全舒適的通行空間。

另人行道上有不少台電電箱影響行人通行，工務局將請台電針對道路及行人空間進行全面檢討，在不影響正常供電情形下，將電箱等設施物遷移、拆除，還給行人完善安全的通行空間。

工務局表示，台南市因道路及人行道較為狹小，各管線設施物容易造成行人通行阻礙，目前主要是配合路平專案將箱體移至中央分隔島，截至目前為止，已將北安路二段、中華西路、海安路、東豐路、中華東路、仁德中山路等道路的大多數箱體移至中央分隔島設置。

除已移設至中央分隔島外，目前人行道計有192件箱體占用致未達90公分，經與相關單位開會討論，其中67件列為第一階段可立即改善案件，預計於明年底前完成。而這些案件中，其大部份屬台電電箱，會請台電針對道路及行人空間進行全面檢討，設法改善，以保障行人安全及權益。

工務局表示，市府目前已將淨空間寬度未達90公分的案件列管，將陸續與各管線機構檢討改善方式，提供民眾一個安全、舒適的通行空間。

人行道

延伸閱讀

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

南市行銷國產鹿茸 鹿茸果凍多元產品開眼界

提升海洋汙染處理能力 台電金門塔山電廠辦防汙演練

加強石虎生態調查 通宵電廠345kV電纜地下化環差通過

相關新聞

台南運河飄臭味 議員籲盡速改善：不要讓觀光客留下惡臭城市印象

台南安平運河水質整治30年，議員指有改變但無法令人滿意，夏天曝曬後臭味重，台南明年要舉辦台南400及台灣燈會，「安平是重...

雲林水林蘇秦長青食堂突停餐 60名長者有人改吃泡麵充飢

雲林縣水林鄉蘇秦村長青食堂忽然停止供餐，60多名共餐老人幾天來無餐可吃，有人改吃泡麵充飢，今天群起抗議，指控承辦伙食的廠...

台南3歲女童被撞身亡 車禍事發路口將設行人專用時相

台南市女童走班馬線過馬路被撞身亡，引起全民關注行人安全，台南市政府交通局上周盡速盤點，在6月底優先針對舊城區完成15處行...

國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

嘉義區國中會考周休20、21日登場，嘉義市有2920名考生報名，勇媽市長黃敏惠準備獨嘉祈福好物：「高『粽』包及考運＋1袋...

缺水危機未解 台南幸有「救命水」 水利局：可撐到8月底

台南市水利局長韓榮華今在議會表示，最近梅雨降雨期況不如預期，台南市水情依舊嚴峻，缺水危機未解，但高屏溪川流量增加，水利署...

美女電競直播主「田慎節」轉職嘉義市議員 首次質詢電競業發展

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義市議員，外型及穿著吸引目光；上午首次議會質詢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦