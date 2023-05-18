還行人走路空間！南市盤點將移除台電變電箱等192件箱體

台南市人行道行順暢受到關注，有許多管線設施物影響到通行空間，台南市工務局針對人行道淨寬不足90公分者，已盤點出影響通行的管線設施物192件，目前已改善9件，明年底預計再改善58件，藉以提供民眾安全舒適的通行空間。

另人行道上有不少台電電箱影響行人通行，工務局將請台電針對道路及行人空間進行全面檢討，在不影響正常供電情形下，將電箱等設施物遷移、拆除，還給行人完善安全的通行空間。

工務局表示，台南市因道路及人行道較為狹小，各管線設施物容易造成行人通行阻礙，目前主要是配合路平專案將箱體移至中央分隔島，截至目前為止，已將北安路二段、中華西路、海安路、東豐路、中華東路、仁德中山路等道路的大多數箱體移至中央分隔島設置。

除已移設至中央分隔島外，目前人行道計有192件箱體占用致未達90公分，經與相關單位開會討論，其中67件列為第一階段可立即改善案件，預計於明年底前完成。而這些案件中，其大部份屬台電電箱，會請台電針對道路及行人空間進行全面檢討，設法改善，以保障行人安全及權益。

工務局表示，市府目前已將淨空間寬度未達90公分的案件列管，將陸續與各管線機構檢討改善方式，提供民眾一個安全、舒適的通行空間。