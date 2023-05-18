配合移管時程 台南臨安橋改建延期

台南中西區中華西路臨安橋的改建工程於兩側闢建鋼便橋，原定4月上旬起當替代道路後拆除原橋，現仍不見啟用，市議員昨天批評進度嚴重落後；南市工務局表示，正等待台電管線遷移工程，確定要延到8月才能啟用鋼便橋，再拆橋改建，新橋改為預計2024年底完工。

工務局解釋，經台電告知臨安橋上饋線有15條，為避免造成大規模停電，一次只可遷移2饋線，共須耗時3個月才可全部遷移完成，因此便橋預計延後至8月底開放。

工務局昨到議會工作報告，議員周嘉韋質詢指出民眾相當關切臨安橋的鋼便橋何時會啟用，市府原本說4月上旬，立委林俊憲3月邀交通部長王國材會勘時工務局長蘇金安改說5月，目前鋼便橋外觀都完工，仍不見啟用。

周嘉韋批評，交通部長來會勘時工務局長說工程略超前，現在看起來是嚴重落後，當初就知道台電遷移管線問題，為何沒有估算進去？臨安橋是中西區和安平區的重要連絡橋梁，工程拖得愈久、交通黑暗期就愈久，鋼便橋也會影響車流，市府啟用前務必提前讓市民知道，以降低交通衝擊。

工務局指出，去年7月15日開工，鋼便橋工程已完成，只剩便橋銜接段尚未鋪設AC路面，須等台電遷移完才能施工，廠商依法可以申請工程展延，而便橋開放改道通車前，將做好相關引導指示及宣導作業，舊橋拆除及改建施工期間約2年，也會安排義交人員24小時於路口指揮交通，降低對交通的衝擊。