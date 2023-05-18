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雲林第14處銀髮健身房 水林鄉開張

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林水林鄉水南活動中心銀髮健身俱樂部揭牌營運，長者前來訓練腹部。記者陳苡葳／攝影
雲林水林鄉水南活動中心銀髮健身俱樂部揭牌營運，長者前來訓練腹部。記者陳苡葳／攝影

雲林縣65歲以上占人口20.12％，是超高齡社會，水林鄉比例更高，每4名鄉民就1名長者，縣府結合中國醫藥大學北港附設醫院在水南社區設銀髮健身俱樂部，昨天揭牌營運，縣長張麗善說，目標是1鄉鎮設1俱樂部，接著會在西螺、台西、莿桐、林內等鄉鎮設銀髮健身俱樂部，帶領長者運動防老。

縣府獲衛福部補助陸續設立13站銀髮健身俱樂部，水林鄉為第14站，縣府計畫處長李明岳說，銀髮健身俱樂部的設立因中央僅補助3年並逐年遞減，縣府以發展較成熟的社區優先，也探詢企業認養師資、獎勵等經費，盼能永續經營，現正規畫四湖、褒忠2鄉。

張麗善說，水南村社區活動中心位於水林鄉的中心，各村長者都可搭客運公車或預約203號水林蘇秦－北港的偏鄉幸福巴士到俱樂部運動。

水南社區理事長紀明欣說，俱樂部引進心肺交叉儀及划船、腿開合、屈腹、屈伸腿等健身機，長者透過寶貝機量測身體狀況，掌握可負荷的運動量表，由指導員教學正確運動。

中醫大北港醫院護理部主任廖惠娟說，俱樂部結合長照、醫事C等據點，運動課程每期12周，即日起至月底開放報名，每20人1班，限額100人，詳情可電洽（05）7837901。

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