視障者持手杖上路 最怕機車擋道

政府積極改善人行空間，但視障者行走仍困難重重，愛盲基金會近期帶領視障的美籍美語教師布萊德持手杖行走嘉義市區人行道，指出最怕碰上機車擋道、遇到不禮讓的汽機車駕駛人。市府工務處表示，陸續在人行道設導盲磚；警方指出，加強取締占用阻擋人行道的汽機車及物品。

39歲美語教師布萊德來台11年在嘉市教美語，因視網膜病變視障，必須拿手杖或友人協助行走，申請愛盲基金會提供白手杖、指導使用，基金會指派南區資源中心定向行動指導教師葉文輝前來教導。

葉文輝帶布萊德從大雅路228紀念碑走到民國路全聯超市，走過馬路行人穿越道、再走人行道，布萊德拿白手杖不停在地面移動，沿途碰上許多停放機車擋道，被迫繞道馬路須提防車輛碰撞，有的駕駛人停車禮讓、有的照常通過。

布萊德說，拿手杖行走最怕碰上機車擋道、遇到不禮讓的汽機車駕駛人，中山路、垂楊路、彌陀路等主要道路對視障者友善，其他道路仍要加強；葉文輝認為，導盲磚施設還不足，友善視障朋友環境空間須努力改善。

市府工務處表示，市區主要道路的人行道有施設導盲磚，提供友善行走環境，會再陸續增設；警方指出，將配合相關單位加強取締占用、阻擋行人的汽機車及物品。