台南市人行道普及率 六都最低

全台人行道普及率達43.86%，台南市僅39.05%，是6都最低，有議員昨天質詢指出台南觀光客多，但舊城區缺乏行人空間，「猶如行走在地獄」，而通學步道有路樹竄根，影響安全；工務局表示，人行道設置常受限計畫道路，會重新盤點檢討，通學步道改善則列今年重點，已提報爭取4億多元經費。

工務局昨到議會工作報告，市議員陳怡珍質詢說，台北市、新北市人行道普及率各有66.76%與65.78%，台南39.05%是6都最低，去年美國媒體指出台灣惡名昭彰的交通讓人卻步，尤其缺乏行人空間，讓觀光客猶如行走在地獄。

陳怡珍也說，舊城區道路設計已不符合現今行人為本的概念，雖調整有困難，市府還是應逐步去做，並在學校周邊廣設人行道，目前大港國小、立人國小有設通學步道，家齊高中至進學國小通學步道改善工程也在發包中，仍要全面盤點。

議員周嘉韋認為，中西區學校多且密集度高，現況部分人行道破損、樹木竄根問題嚴重，學生通行有危險性，急須立即規畫改善，工務局要協助教育局及學校，盤整後提報給中央爭取改善經費。

工務局長蘇金安答詢指出，台南人行道設置困難，因常受限於計畫道路的限制，例如健康路、東寧路、府前路等都屬於20公尺寬的道路，卻因為設計為主要道路的關係，擔心影響汽機車通行空間未設置人行道，會盤點檢討。

工務局表示，2019年迄今新建及整修人行道共110公里，持續推動人本環境工程，通學步道建置計畫目前有35校，總經費約3.9億元，其中21校已完工、14校執行中。

今年再向內政部營建署爭取25校通學步道計畫，總經費約4.27億元，正由營建署審核中。