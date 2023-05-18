快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市人行道普及率 六都最低

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市府表示通學步道改善列為今年重點，圖為新完成的北區文元國小通學步道。圖／南市工務局提供
台南市府表示通學步道改善列為今年重點，圖為新完成的北區文元國小通學步道。圖／南市工務局提供

全台人行道普及率達43.86%，台南市僅39.05%，是6都最低，有議員昨天質詢指出台南觀光客多，但舊城區缺乏行人空間，「猶如行走在地獄」，而通學步道有路樹竄根，影響安全；工務局表示，人行道設置常受限計畫道路，會重新盤點檢討，通學步道改善則列今年重點，已提報爭取4億多元經費。

工務局昨到議會工作報告，市議員陳怡珍質詢說，台北市、新北市人行道普及率各有66.76%與65.78%，台南39.05%是6都最低，去年美國媒體指出台灣惡名昭彰的交通讓人卻步，尤其缺乏行人空間，讓觀光客猶如行走在地獄。

陳怡珍也說，舊城區道路設計已不符合現今行人為本的概念，雖調整有困難，市府還是應逐步去做，並在學校周邊廣設人行道，目前大港國小、立人國小有設通學步道，家齊高中至進學國小通學步道改善工程也在發包中，仍要全面盤點。

議員周嘉韋認為，中西區學校多且密集度高，現況部分人行道破損、樹木竄根問題嚴重，學生通行有危險性，急須立即規畫改善，工務局要協助教育局及學校，盤整後提報給中央爭取改善經費。

工務局長蘇金安答詢指出，台南人行道設置困難，因常受限於計畫道路的限制，例如健康路、東寧路、府前路等都屬於20公尺寬的道路，卻因為設計為主要道路的關係，擔心影響汽機車通行空間未設置人行道，會盤點檢討。

工務局表示，2019年迄今新建及整修人行道共110公里，持續推動人本環境工程，通學步道建置計畫目前有35校，總經費約3.9億元，其中21校已完工、14校執行中。

今年再向內政部營建署爭取25校通學步道計畫，總經費約4.27億元，正由營建署審核中。

人行道 台南 內政部 教育局

延伸閱讀

林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

台南人行道普及率6都最低 議員：勿讓觀光客行走如地獄

路口不讓行人大執法 議員：應先改善交通工程

相關新聞

台南市人行道普及率 六都最低

全台人行道普及率達43.86%，台南市僅39.05%，是6都最低，有議員昨天質詢指出台南觀光客多，但舊城區缺乏行人空間，...

配合移管時程 台南臨安橋改建延期

台南中西區中華西路臨安橋的改建工程於兩側闢建鋼便橋，原定4月上旬起當替代道路後拆除原橋，現仍不見啟用，市議員昨天批評進度...

環保葬漸被接受 嘉市增建樹葬區

樹葬接受度提升，位於嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬園區樹葬區擴增到1480個穴位仍不敷需求，市府打造第2樹葬區，初步規畫324...

雲林第14處銀髮健身房 水林鄉開張

雲林縣65歲以上占人口20.12％，是超高齡社會，水林鄉比例更高，每4名鄉民就1名長者，縣府結合中國醫藥大學北港附設醫院...

視障者持手杖上路 最怕機車擋道

政府積極改善人行空間，但視障者行走仍困難重重，愛盲基金會近期帶領視障的美籍美語教師布萊德持手杖行走嘉義市區人行道，指出最...

台鐵列車載滿軍車與大炮在台南故障 民眾：難得大閱兵

台鐵一列載運軍方車輛及大炮的北上車輛，下午兩點多行經台南與保安之間時，發生故障，佔用北上車道，一直到四點多才排除，共有2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦