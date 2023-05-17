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古都遇見古都 韓國慶州市代表團訪台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市政府提供
韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市政府提供

韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11位訪團成員，由外交部總領事回部辦事林晨富陪同拜會市長黃偉哲及台南市議會。

黃偉哲表示，慶州市議員台灣親善協會成立，是韓國第二個成立的台灣親善協會，慶州與台南有許多相似處，同樣身為國家最古老卻進步的城市，盼未來持續深化兩地情感，在觀光、安全及經濟合作建立友好關係。

黃偉哲說，慶州是古代新羅王國的首都，是擁有最多韓國古蹟的城市，台南也同樣是台灣的歷史古都，兩個城市同樣位於國家的南部，且均為世界歷史都市聯盟的成員，兩市有許多連結與共同點。尤其慶州市有「沒有屋頂的博物館」之稱，台南是擁有57個博物館的城市。

黃偉哲提到，台韓文化及地理位置相近，互為第5大貿易夥伴，隨著疫情趨緩，國境陸續解封，對台南和慶州強化實質合作深表期待，韓國已成立兩個台灣親善協會，證明台韓友好關係持續升溫，期許攜手開創互利共榮的嶄新未來。2024年台南將舉辦台南400活動，邀請慶州市朋友與朱洛榮市長明年一起來到台南。

李東協副議會表示，拜訪台南深具意義，因為台南市長與慶州市長已有信件往來的友誼基礎，慶州市議會對台南市非常感興趣，此行回去韓國後一定會力推慶州市民一起來到台南，參加明年的台灣燈會以及台南400活動，希望未來有更多更豐富的交流，無論是在政治、經濟、文化或社會上，都非常期待。

慶州市議員台灣親善協會成員下午也拜會台南市議會，邱莉莉議長表示，期待台南市與慶州市，在文化、觀光、經濟等方面，能有更多的交流與合作，也希望未來有機會到慶州市議會拜訪。

慶州是千年前新羅王國的首都，是韓國擁有最多古蹟的城市，像是列入世界遺產名錄的石窟庵、佛國寺和慶州歷史區等，都是非常珍貴的人類文化遺產。

李東協表示，台南市跟慶州市都是歷史古都，感覺就像是「親故」一樣，很親切的老朋友，希望明年有機會參與台南400及台灣燈會等活動，也會不遺餘力為台南宣傳，吸引更多慶州市民到台南旅遊。

慶州市議員訪團此行除了拜會行程外，還品嘗台南餐廳，並指名參訪台南古蹟，如安平古堡、樹屋、赤崁樓、武廟等特色景點，訪團成員都對台南的古蹟保存感到相當驚喜，也對台南的美食以及芒果、鳳梨等稱讚不已。

韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市政府提供
韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市政府提供
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韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市政府提供
韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市議會提供
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韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市議會提供
韓國慶州市議員台灣親善協會訪團今日拜會台南市府會。圖／台南市議會提供

古蹟 南韓 黃偉哲

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