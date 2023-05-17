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王美惠爭嘉市總圖經費潘文忠指市府延遲 文化局駁斥

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市圖書館總館園區興建經費19億元，立委王美惠（右）為協助總館興建，上午質詢教育部長潘文忠（左）。圖／王美惠服務處提供
嘉義市圖書館總館園區興建經費19億元，立委王美惠（右）為協助總館興建，上午質詢教育部長潘文忠（左）。圖／王美惠服務處提供

嘉義圖書館總館園區興建經費19億元，立委王美惠為協助總館興建，上午質詢教育部潘文忠，潘說，因嘉市府總圖計劃提出時程較延遲，相關經費核配完畢。未來會依市府提出計畫，努力協助爭取預算，也會將嘉市總圖需求納入考量。

對此，市府文化局說，未延遲時程，為因應時代多元化、全齡化、智慧化閱讀需求，文化局、世賢及黃賓3座公共圖書館空間不足，建築物老舊，28萬冊藏書空間飽和、停車不易，2017年議會第2次臨時會建議增設圖書總館，市府積極尋找興建地點。

2018年1月12日行政院長賴清德到嘉市訪視，當時在中央與地方落實前瞻基礎建設會議爭取，當時教育部代表回應可循教育部108-111年「建構合作共享的公共圖書館中長程個案計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫」提案辦理，2018年9月市府向教育部提「文小21」用地（後核定西區國民運動中心，目前興建中）爭取補助，因教育部委員諸多考量不補助，後多次爭取，皆獲回復前瞻計畫經費用鑿無法補助。

文化局表示，2019年擇定「機六」用地辦理「圖書館總館園區先期規畫及用地變更計畫」，先期規畫包含地上5層地下2層，樓地板2.4萬平方公尺建築，可容納47萬冊圖書，以及電子圖書、視聽資料。室內空間包含圖書典藏、讀者服務、特色館藏、發展在地知識學、加強全齡及數位學習功能等，是全方位複合式圖書總館，多功能表演空間。

順應國際圖書館發展趨勢，建構戶外知識探索、展演與社交場域，培養非文字學習體驗等，戶外教育成為新教育理念。目前先期規畫辦理完成，待內政部都委會核定機關用地變更為社教用地。市府2022年自籌經費議會同意追加4867.6萬元，辦理圖書總館園區興建工程專案管理及規畫設計技術服務案，希望在中央支持下，全力推動圖書總館園區新建工程。

嘉義市圖書館總館園區先期規畫辦理完成。圖／嘉市府提供
嘉義市圖書館總館園區先期規畫辦理完成。圖／嘉市府提供

圖書館 教育部 文化局 潘文忠 王美惠 嘉義

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