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南科7區都市計畫變更案過關 4百多公頃可望解決園區用地不足

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南科A、B、C、D、E、N、O等7區都市計畫變更，已在5月16日經內政部都委會審議通過。圖／南市都發局提供
台南市南科A、B、C、D、E、N、O等7區都市計畫變更，已在5月16日經內政部都委會審議通過。圖／南市都發局提供

眾所期待且關係台南發展的南科A、B、C、D、E、N、O區都市計畫變更案，已在5月16日經內政部都委會審議通過。南市都發局表示，總面積4百多公頃，將規畫產業及相關產業支援用地、住宅區及商業區，並超前部署留設醫療用地，建構完善的南科產業生活圈。

市長黃偉哲表示，為因應科學園區發展，園區周圍南科特定區的開發是市府施政重點，市府為提升園區周邊生活服務機能及人口移居誘因，2021年啟動南科A、B、C、D、E、N、O等7區都市計畫規畫作業，以支援解決園區產業用地不足問題。

都發局長徐中強指出，南科A、B、C、D、E、N、O區計畫面積約431公頃，主要以烏橋中路為界，以西區塊為A、B、C、D及部分E區，以東之塊為E(部分)、N、O區。緊鄰園區西側的A、B區塊，規畫產業及相關產業支援用地，以作為園區廠商擴充及下游廠商發展腹地，另可提供運輸、倉儲及相關技術服務業等。

另為解決南科商業服務機能長久以來缺乏問題，除滿足基本住宅需求外，緊鄰南科園區西北側的C區塊，因鄰近安定交流道，擁有極佳的交通區位條件，畫設大街廓商業區，可作為大型賣場商場使用，活絡地方商業活動；為因應未來大南科區醫療服務需求，也超前部署留設醫療用地。

N、O區緊鄰已開發的LM區，主要畫設為住宅區及商業區，透過西拉雅大道的串連，延續L、M區與F、G區，以滿足生活所需為出發點，提供居住服務為主軸。另因應未來就學需要，分別預留4.5及2.5公頃學校用地，建構機能完善南科產業生活圈。

都發局表示，此案都市計畫部分已在昨天日經內政部都市計畫委員會審議通過，但審決內容超出民國110年公開展覽範圍部分，需另案辦理再公開展覽及說明會，預計今年下半年舉辦再公展及人民陳情審議作業，完成後將接續由地政局啟動區段徵收相關作業。

南科 都市計畫 內政部 黃偉哲 區段徵收 台南

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