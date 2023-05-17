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影／守護台南在地環境 「回家的路」探索故事展登場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區台將流域社群10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區台將流域社群10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生藉由探索實作，開創流域學習新風氣，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」，內容從家族樹、山林、嘉南大圳、招潮蟹到植物敲染，用行動關心、守護在地環境與文化。

「回家的路」台江流域學習探索故事展，今天下午登場，由台南社大台江分校與台江文化中心合作策畫，和順國中校長謝連陽、土城高中校長陳仲卿、和順國中主任李舒婷帶著學生展現學習成果。

內容包含和順國中的「台江建庄二百年-家族樹」，小台江探索山海圳國家綠道的「謝蟹你回來」小論文，水水長安師生回鄉之路、山林探索學習筆記。

還有安慶國小的探索嘉南大圳、海佃國中的台江文史脈流展、仁仁幼兒園親師生守護十三佃古道的「植物敲染」手巾藝術創作、曾文排水線十號橋環保藝術創作展，海東國小智慧藥箱設計展、土城高中同學探究新移民女性對台灣傳統信仰看法專題，以及社大台江分校的構樹皮及台江植物標本的作品展，展現親師生探索台江環境及文化，老中青少四代守護台江環境的公民學習力量，為未來子弟探究出「回家的路」。

和順國中學生洪忻妤表示，此次參與「家族樹與家族故事」專題探索實作，採訪阿嬤與阿公在火車上因為一個便當搭起了情緣，彼此述說酸甜苦辣人生，透過訪問，打開家族故事對話，雖然阿公不在了，但阿嬤是很堅強的女性，自己要向阿嬤學習。

和順國中校長謝連陽說，孩子們經過一學期台江檔案資料收集閱讀，從參與台江建庄二百年的台江十六寮文化路徑朝聖之路，走讀在地村庄，了解祖先們的辛勤開墾，以及繪製台江古地圖，並探索「家族樹與家族故事」，相有意義。

土城高中學生鄭敏惠說，她和同學透過訪問新住民媽媽，了解越來越多新住民因為結婚或是工作來台，然而台灣生活中充滿宗教文化色彩，對於新住民而言，無論是生活上或宗教上皆是有所差異，希望透過台江流域學習故事特展的推廣，讓更多人可以了解越南文化，彼此了解與尊重。

教育局社教科張王曉慧表示，「回家的路」台江流域學習故事展，從幼兒園、國高中小到社大，共同展出台江流域文化或家鄉生態的踏查探索學習成果，非常豐富，歡迎大家踴躍來台江文化中心看展，展期到6月11日。

台南市安南區台將流域社群10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區台將流域社群10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區台將流域社群10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區台將流域社群10幾所高國中小學及幼稚園、社大師生，今起在台江文化中心舉辦台江流域學習故事展「回家的路」。記者鄭惠仁／攝影

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