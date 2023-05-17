台南地瓜田有「土撥鼠」 農民盼友善農作讓鬆土幫手繁衍

台南新化農民黃瑞泰今天下午翻耕農田時發現野生嬌客，是一隻俗稱台灣土撥鼠的鼴鼠，不過已經身體僵硬死亡多時。50歲的黃瑞泰說，「以前小時候只看過牠的屁股，就鑽進土裡」，這是第一次看清楚牠的全身模樣，他堅持友善農作，喜見台灣土撥鼠族群繁衍，希望有機會再遇見土撥鼠夥伴。

黃瑞泰曾從事資訊業10多年，2017年父親去世後，才返鄉接手家裡的農地，成為農三代，他堅持友善耕作，除和瓜瓜園契作外，也有小塊農地是自產自銷，今天下午翻耕休耕農地，遠遠看到有一隻特別的野生動物，趨前察看才發現已經死亡，但並沒有外傷，從小小可愛的爪子回想起，很像小時候看過的鼴鼠，又稱台灣土撥鼠。

黃瑞泰說，鼴鼠早年是農田裡常見的鑽洞專家，休耕田間經常可見到牠們鑽土覓食，但因速度很快，他小時候也只見過一次，且只看到屁股，現今大多數農夫採慣行農法大量使用農藥，造成台灣土撥鼠銳減，他採取不使用農藥的友善農法，愛惜土地與生態，看到許多曾經消失的動物再現非常開心，田裡也曾有環頸雉、青蛙、蛇類等昆蟲動物出沒，土壤裡的蚯蚓也回來了。

黃瑞泰指出，台灣鼴鼠主食是昆蟲、蚯蚓，善於挖掘地道，常會被誤為一般野鼠，因在土中挖地道，會傷害到植物根部，以前農民會設陷阱捕捉，加上近年大量使用農藥，使得數量銳減，但像田鼠吃地瓜不會超過10斤，和幾千斤甚至上萬斤的收成，只佔收成的極小部分，造成的農損都很少，他和堅持友善耕作的農友都期待，看到農地恢復生機盎然。