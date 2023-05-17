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台南出現「藍眼淚」？ 工廠打翻水性顏料惹禍遭罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市和順工業區某紙器工廠不慎打翻水性顏料，排入安順大排。圖／南市環保局提供
台南市和順工業區某紙器工廠不慎打翻水性顏料，排入安順大排。圖／南市環保局提供

台南市安南區安順大排昨出現不明藍色水流，經環保局追查，查出是和順工業區某紙器工廠不慎打翻水性顏料排出，今天依違反廢棄物清理法告發，將處1200元至6千元罰鍰。環保局表示該公司非列管事業，未來會加強稽查，防止類似事件發生。

南市環保局表示，昨晚接獲民眾通報，安南區安順大排的水是藍色，疑是汙水，立即派員趕往現場了解，抵達時，大排的水雖已沒有明顯藍色液體，仍繼續沿排水溝向上游追查，來到和順工業區內某紙器工廠周遭排水溝，發現藍色顏料痕跡，研判大排的藍色液體來自這家工廠。

由於工廠員工已下班，內無相關人員，稽查人員先現場蒐證後，今天一早前往該工廠稽查比對，廠方人員坦承為該廠人員不慎翻倒水性藍色染料，清洗時由排水溝流出。因此行為造成排水溝汙染，依違反廢棄物清理法第27條第2款告發，將處1200元至6000元罰鍰。

環保局長許仁澤表示，工廠清洗油漆、染料等廢水，應妥善收集處理，不得直接排入水體汙染環境，民眾若發現周遭水體環境疑似水質異常、水體變色時，可撥打公害陳情專線：0800-066666或06-6572916#2222向環保局報案中心檢舉通報。

排水溝 廢棄物 台南 水質

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