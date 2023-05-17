台南首徵女性教召員 黃偉哲敬軍打氣

台南市長黃偉哲今天前往官田區新中靶場，出席後備軍人教育召集訓練敬軍活動，致贈慰勞金及農特產品，也勉勵南部首梯女性教召員，保家衛國應不分男女，人人有責。

黃偉哲致贈慰勞金新台幣6萬元及農特產品，另贈送台南市籍教召員及訓練幹部每人1份咔啦脆雞及飲料，台南市後備指揮部回贈感謝狀。

黃偉哲致詞表示，台南市後備指揮部擔負起南部地區首梯女性教召員示範召集工作，此梯次一共有590人參加，其中有9名女性，也是首度有女性志願役加入教召。

黃偉哲說，隨著教召制度改變，不僅訓期延長，也增加不同操練課程，訓練內容更紮實，也讓加入教召的後備人員能更適應戰場環境變化，惟有備戰才能止戰，保家衛國應不分男女，人人有責。

台南市民政局提供資料指出，此次教召員年齡在18到35歲間，都是年輕、優秀、來自各行業各領域的後備軍人，女性教召員訓練課程比照男性，訓練內容包括專長複訓、射擊訓練、戰術行軍等，以利戰時能於最短時間內恢復戰力。