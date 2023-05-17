「河馬臉」看到怕！南市議員批1座公園3個河馬罐頭遊具

台南市議員朱正軒今天質詢時表示，去年底台南市各行政區依照經濟部標準檢驗局公佈的安全標準更新遊具，結果竟然全區都是相同模樣的罐頭遊具，永康出現河馬臉，東區都是火車頭等，扼殺兒童遊戲樂趣，民眾直批遊具愈換愈糟。未來務必嚴禁罐頭遊具浮濫設置，否則，花錢又引起民怨，實在非常不智。

朱正軒指出，當初是為符合經濟部要求，市府情急之下大規模採購罐頭遊具，結果不換還好，換了被民眾罵慘，接到許多市民陳情，帶小孩放電寧可跑到屏東。

朱正軒表示，這波公園遊具更新，永康區全是河馬臉、東區都是火車頭包含安南區等行政區都有罐頭遊具大舉進犯的問題。朱正軒指出，在永康甚至出現一座公園裡面有3個河馬臉遊具的情形，要求市府正視市民的心聲，杜絕罐頭遊具浮濫設置。

朱正軒建議應向屏東縣取景，屏東是目前公認的「特色公園教科書」，究竟每座公園投入多少預算新建及養護？是與哪些廠商協力規劃設計？參考成功案例讓台南公園環境能與屏東媲美。

朱正軒也強調，永康區的公園數量與其他行政區相比相當不足，例如安南區有106座公園、南區72座、北區59座，惟獨人口數23.5萬的永康僅有39座公園，希望市府能夠重視永康區的社區環境。

朱正軒也建議，台南需要更多的全齡化特色公園、滑步車公園及健身器材等等，讓兒童能夠在彈跳床、遊戲高塔等設施內嬉戲，青壯年族群可以健身訓練，老年長者則可以散步放鬆，讓公園成為不分男女老幼都能享受的休憩綠地。

朱正軒說，永康取得公園用地不容易，現在都發局解編公有地，地政局可以取得部分公園用地，希望工務局提前和地政局協調，未來新的公園將特色遊具和共融遊具放進去；家長都非常關心永康區要有大型兒童特色公園。