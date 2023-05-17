民雄FUN送OPEN HOUSE 邀520來開箱嘉義國家廣播文物館

響應518世界博物館日，嘉義縣民雄Rti央廣國家廣播文物館今天宣布5月20、21日首度舉行「民雄FUN送OPEN HOUSE」以結合地方的文化館舍、藝文團體與特色攤商，用永續性與美好生活為主題，搭起台港越在地國際化藝文互動橋梁。

中央廣播電台副總台長李明俐表示，活動三大主軸包括歷史現場的開箱、歷史導覽及實境解謎體驗；結合民雄在地文化竹編DIY、三昧堂及民雄國小舞蹈團等藝術串聯；及邀越南、香港新移民的藝文座談。

民雄國家廣播文物館指出，5月20、21日兩天活動規畫，有館內的座談、實境解謎及導覽，以及戶外草坪區阮劇團小劇場、三昧堂布袋戲、民雄國小舞蹈團等演出，還有市集竹編DIY、竹編童玩運動會、人偶彩繪DIY等在地特色攤商。

民雄國家廣播文物館表示，將放映「歹勢打攪晒」並辦映後座談，由中正大學傳播系教授管中祥主持，邀請製作人陸燕玲、移台主持人曾志豪、導演易詠欣，分享影片拍攝的二三事。

還有在台影像工作者生活談座談，由七星藥局吳至鎧主持，邀請越在嘉文化棧阮金紅及澳門籍導演Yuki，與大家聊聊她們經歷過的文化衝擊與台灣生活甘苦談。