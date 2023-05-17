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台南大雨不來但積水容器卻大增 登革熱病媒蚊指數急竄

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市近期因為偶有小雨，造成各地登革熱病媒蚊的密度大增，圖為防疫人員四處清查容器。圖／衛生局提供
台南市近期因為偶有小雨，造成各地登革熱病媒蚊的密度大增，圖為防疫人員四處清查容器。圖／衛生局提供

有感覺最近的「斑馬蚊」變多了嗎？最近台南市區偶有小雨，造成積水容器增加，登革熱病媒蚊也跟著增加許多，台南市登革熱防治中心監控各地的病媒蚊指數，各區中以安平區容器陽性率（發現病媒蚊幼蟲）的機率最高，陽性率60%以上或卵粒數500粒以上共有4個里，包括北區永祥里、永康區三民里、安平漁光里、安平金城里，都要特別注意疫情可能爆發。

衛生局表示，統計到上周，台南市雖然尚無本土登革熱病例，但境外移入已達6例，是疫情以來的最高，同時因為久未下雨，最近偶有小雨，民眾疏忽清除積水容器，在病媒蚊指數高的情況下，一旦有病例進入社區，即可能爆發疫情。

斑馬蚊指的是會造成登革熱傳播的白線斑蚊及埃及斑蚊，身上黑白相間，很像斑馬一般，登革熱防治中心統計，上周全市誘卵桶平均陽性率20.66%，較前一周增加1.63％，總卵數為1萬6681粒，也較上周增加1294粒，本周各區監測結果，平均陽性率以安平區上升6.41%最多。平均陽性率60%以上或卵粒數500粒以上共4里，包括北區永祥里、永康區三民里、安平漁光里、安平金城里，已要求地方動員，加強清除孳生源，

中心表示，境外移入病例仍持續發生，民眾赴東南亞、南亞等熱帶國家旅遊探親前，需清除家戶內外積水容器，出國時應做好防蚊措施，自東南亞及南亞國家返台，若有發燒等症狀時請立即就醫，並主動告知醫師相關旅遊史及做好防蚊措施。同時也要求醫療院所發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，應進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），及早診斷以利衛生單位即時進行相關防治。

台南市近期因為偶有小雨，造成各地登革熱病媒蚊的密度大增。圖／衛生局提供
台南市近期因為偶有小雨，造成各地登革熱病媒蚊的密度大增。圖／衛生局提供

登革熱 病媒蚊

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