台南大雨不來但積水容器卻大增 登革熱病媒蚊指數急竄

有感覺最近的「斑馬蚊」變多了嗎？最近台南市區偶有小雨，造成積水容器增加，登革熱病媒蚊也跟著增加許多，台南市登革熱防治中心監控各地的病媒蚊指數，各區中以安平區容器陽性率（發現病媒蚊幼蟲）的機率最高，陽性率60%以上或卵粒數500粒以上共有4個里，包括北區永祥里、永康區三民里、安平漁光里、安平金城里，都要特別注意疫情可能爆發。

衛生局表示，統計到上周，台南市雖然尚無本土登革熱病例，但境外移入已達6例，是疫情以來的最高，同時因為久未下雨，最近偶有小雨，民眾疏忽清除積水容器，在病媒蚊指數高的情況下，一旦有病例進入社區，即可能爆發疫情。

斑馬蚊指的是會造成登革熱傳播的白線斑蚊及埃及斑蚊，身上黑白相間，很像斑馬一般，登革熱防治中心統計，上周全市誘卵桶平均陽性率20.66%，較前一周增加1.63％，總卵數為1萬6681粒，也較上周增加1294粒，本周各區監測結果，平均陽性率以安平區上升6.41%最多。平均陽性率60%以上或卵粒數500粒以上共4里，包括北區永祥里、永康區三民里、安平漁光里、安平金城里，已要求地方動員，加強清除孳生源，