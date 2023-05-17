快訊

王鴻薇批台大要放陳明通光榮退休「道德淪喪」 台大回應了

日邀台積赴首相官邸會談 公司證實劉德音將親自出馬

宣布了！ 朱立倫徵召侯友宜參選2024

台南東山咖啡評鑑頒獎 黃偉哲採購送奈良美智

中央社／ 台南17日電

台南市長黃偉哲今天到東山區農會頒獎給參加今年台南市國產精品咖啡評鑑得獎莊園，並宣布率先採購得獎產品，寄到日本送給相當喜愛東山咖啡的知名藝術家奈良美智。

台南市農業局與東山區農會自民國102年起舉辦台南市精品咖啡評鑑活動，鼓勵農民提高生產品質與後製技術，今年共有23支咖啡生豆產品參與，成績在11日揭曉，前3名將代表台南市參加由行政院農業委員會辦理的2023台灣國產精品咖啡豆評鑑。

黃偉哲致詞表示，今年東山咖啡評鑑平均成績比去年高，足見品質越來越好，成為台灣人皆知的品牌，品牌打造不易，毀壞卻只要一夕之間，若有不肖人士摻假，政府絕對會採最嚴厲處罰。

黃偉哲說，日本藝術家奈良美智先前到台南舉辦展覽時，相當喜愛台南東山咖啡的風味，曾當面要求「再來一杯」，可見東山咖啡品質獲得肯定，因此將採購今年的得獎咖啡產品，寄到日本給奈良美智，明年也將把東山咖啡帶到東京食品展的國際舞台，打造東山咖啡成為國際品牌。

台南市農業局長李建裕表示，台南市自102年起參加國際級評鑑，協助薦送的生豆累計至111年已有27支獲得國際級認證，今年獲獎的前10名品質都相當高，農業局將與美國咖啡品質協會（Coffee QualityInstitute，簡稱CQI）聯繫，希望都能送往美國咖啡品質協會爭取精品級認證。

咖啡

延伸閱讀

台南交通改善引關注 黃偉哲指示強化執法

台南市2023技職博覽會 5月25日登場

南市桌球館修繕迎全運會 黃偉哲：重振桌球王國雄風

荷蘭在台辦事處代表訪黃偉哲 串起台南400年合作可能性

相關新聞

台南大雨不來但積水容器卻大增 登革熱病媒蚊指數急竄

有感覺最近的「斑馬蚊」變多了嗎？最近台南市區偶有小雨，造成積水容器增加，登革熱病媒蚊也跟著增加許多，台南市登革熱防治中心...

人力銀行指出7成3上班族有意南遷嘉義縣 職缺大增1萬

嘉義縣政府與1111人力銀行合作辦理「農工大縣觀光啟航-人才前進嘉義調查」，今日縣長翁章梁北上出席宣布調查結果記者會，據...

國民黨提名侯友宜選總統 黃敏惠：團結真有力

國民黨主席朱立倫下午宣布提名新北市長侯友宜，參選總統，兼副主席嘉義市長黃敏惠說，「團結真有力！讓我們共同寫歷史，作伙拚未...

返「嘉」就業很理想 他加薪2萬、還有人每月多存1.5萬

觀光熱，職缺增，愈來愈多北漂遊子選擇返「嘉」就業，有人加薪2萬，有人每個月可以存更多錢，且直呼生活步調比較愜意。

老人也能練肌肉！雲林廣設銀髮健身房 地點曝光

雲林縣65歲以上長者比例全縣20.12％，已是超高齡社會，水林鄉比例更高，每4名鄉民就1名是長者，縣府今天結合中國醫藥大...

台南人行道普及率6都最低 議員：勿讓觀光客行走如地獄

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢時表示，目前全台人行道普及率達43.86%，其中首善之都台北市、新北市人行道普及率各有66...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦