台南東山咖啡評鑑頒獎 黃偉哲採購送奈良美智

台南市長黃偉哲今天到東山區農會頒獎給參加今年台南市國產精品咖啡評鑑得獎莊園，並宣布率先採購得獎產品，寄到日本送給相當喜愛東山咖啡的知名藝術家奈良美智。

台南市農業局與東山區農會自民國102年起舉辦台南市精品咖啡評鑑活動，鼓勵農民提高生產品質與後製技術，今年共有23支咖啡生豆產品參與，成績在11日揭曉，前3名將代表台南市參加由行政院農業委員會辦理的2023台灣國產精品咖啡豆評鑑。

黃偉哲致詞表示，今年東山咖啡評鑑平均成績比去年高，足見品質越來越好，成為台灣人皆知的品牌，品牌打造不易，毀壞卻只要一夕之間，若有不肖人士摻假，政府絕對會採最嚴厲處罰。

黃偉哲說，日本藝術家奈良美智先前到台南舉辦展覽時，相當喜愛台南東山咖啡的風味，曾當面要求「再來一杯」，可見東山咖啡品質獲得肯定，因此將採購今年的得獎咖啡產品，寄到日本給奈良美智，明年也將把東山咖啡帶到東京食品展的國際舞台，打造東山咖啡成為國際品牌。

台南市農業局長李建裕表示，台南市自102年起參加國際級評鑑，協助薦送的生豆累計至111年已有27支獲得國際級認證，今年獲獎的前10名品質都相當高，農業局將與美國咖啡品質協會（Coffee QualityInstitute，簡稱CQI）聯繫，希望都能送往美國咖啡品質協會爭取精品級認證。