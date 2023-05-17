老人也能練肌肉！雲林廣設銀髮健身房 地點曝光

雲林縣65歲以上長者比例全縣20.12％，已是超高齡社會，水林鄉比例更高，每4名鄉民就1名是長者，縣府今天結合中國醫藥大學北港附設醫院，在鄉中心的水南社區設立全縣第14站銀髮健身俱樂部，接下來是西螺、台西、莿桐及林內等鄉鎮，目標是「1鄉鎮1俱樂部」，專業設備和人員，帶領長者運動防老。

縣長張麗善指出，雲林縣是台灣人口老化程度嚴重縣市，長期照顧服務跟資源都有很大需求，縣府近年已獲衛生福利部國民健康署補助設立13站銀髮健身俱樂部，今天第14站在水林鄉開張。

水南社區理事長紀明欣說，銀髮健身俱樂部引進心肺交叉儀、划船健身機、腿開合健身機、屈腹健身機、屈伸腿健身機等機台，長者透過寶貝機量測身體狀況後，可掌握自身可負荷的運動量表，在指導員教學下正確運動，達到體適能、肌耐力的訓練效果，建議一周至少2次。

張麗善說，水林銀髮健身俱樂部設在水南村社區活動中心，位置正好是鄉中心，有交通便利性的優勢，全鄉24村長者可以搭乘習慣的客運公車，或預約偏鄉幸福巴士「203號 水林蘇秦-北港」到達社區做運動。

中國醫藥大學北港附設醫院護理部主任廖惠娟表示，俱樂部結合長照、醫事C等據點一起合作，除有專業運動課程，也會指導長者如何搭配食材、健康飲食。

廖惠娟說，運動課程每期12周，現開放報名至5月底止，每20人成1班、滿額100人，65歲以上長者可至水南社區現場報名，或電話（05）7837901詢問。