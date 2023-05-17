快訊

全球883人處死！2022世界死刑破紀錄，為何殺那麼多？

回應國民黨徵召侯友宜 郭台銘發聲了

蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

台南人行道普及率6都最低 議員：勿讓觀光客行走如地獄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區東豐路人行道破損會勘。圖／議員陳怡珍提供
台南市北區東豐路人行道破損會勘。圖／議員陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢時表示，目前全台人行道普及率達43.86%，其中首善之都台北市、新北市人行道普及率各有66.76%與65.78%，六都最低的是台南市39.05%。對此，工務局長蘇金安表示，台南市人行道設置的困難經常受限於計畫道路限制，如健康路、東寧路、府前路等都屬於20米寬的道路，卻因為設計為主要道路的關係，未設置人行道，擔心影響汽機車通行空間。

陳怡珍指出，去年美國知名媒體CNN指出台灣雖以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但惡名昭彰的交通讓人卻步，尤其缺乏行人空間，讓觀光客猶如行走在地獄。

陳怡珍強調，舊城區的道路設計已不符合現今行人為本的概念，雖然在調整上有困難，但市府還是應該逐步去做。未來，市府應加強宣導人本交通概念，重視行人權益，並在學校周邊廣設人行道。

另也提到目前台南市雖已在大港國小、立人國小設置通學步道，同樣家齊高中至進學國小通學步道改善工程也在發包中，但陳怡珍要求工務局應全面盤點各學校周邊的步行空間，保障學童上下學的安全，絕對是首要任務。

議員周嘉韋也指協進國小等通學步道有路樹竄根，國中小學生通行有危險性，要求工務局協助教育局協助，盤整後提報給中央爭取經費改善；工務局表示，營建署將通學步道列為今年重點，已提報爭取約4億多元改善。

議員王家貞質詢健康路安全島如何改善？車流量大，左轉已不符合現況；局長蘇金安說，已向內政部營建署提報道路品質改善，健康路二、三段都列入，經費約1億元，補助款獲准後，從中華西路到林森路的重要路口，交通號誌及左轉車道都會列入改善。

台南市議員陳怡珍（左）今在議會質詢工務局長蘇金安，指台南市人行道普及率六都最低，要求提升。圖／議員陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍（左）今在議會質詢工務局長蘇金安，指台南市人行道普及率六都最低，要求提升。圖／議員陳怡珍提供

人行道 台南

延伸閱讀

路口不讓行人大執法 議員：應先改善交通工程

提升通行安全 竹縣提10學校改善計畫 內政部長下午視察

台南36年臨安橋老橋改建 「鋼便橋」替代道路延後啟用

不友善行人頻傳 視障美籍教師寸步難行最怕遇到這些狀況

相關新聞

台南大雨不來但積水容器卻大增 登革熱病媒蚊指數急竄

有感覺最近的「斑馬蚊」變多了嗎？最近台南市區偶有小雨，造成積水容器增加，登革熱病媒蚊也跟著增加許多，台南市登革熱防治中心...

端午節應景標線 嘉市區出現肉粽標線？

地方社群媒體「綠豆嘉義人」有網友昨發文並PO照片「端午節快到了，嘉義市大雅路新舖好的路，畫標線也要應景一下」，原來是大雅...

返「嘉」就業很理想 他加薪2萬、還有人每月多存1.5萬

觀光熱，職缺增，愈來愈多北漂遊子選擇返「嘉」就業，有人加薪2萬，有人每個月可以存更多錢，且直呼生活步調比較愜意。

老人也能練肌肉！雲林廣設銀髮健身房 地點曝光

雲林縣65歲以上長者比例全縣20.12％，已是超高齡社會，水林鄉比例更高，每4名鄉民就1名是長者，縣府今天結合中國醫藥大...

台南人行道普及率6都最低 議員：勿讓觀光客行走如地獄

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢時表示，目前全台人行道普及率達43.86%，其中首善之都台北市、新北市人行道普及率各有66...

全台古碑最集中的台南大碑林 文化局揭其中祕密

全台擁有最多古碑的台南大南門碑林，其上覆蓋的碑林亭，在2022年強震中受損，台南市文化局最近啟動整修工程，並同步在安平樹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦