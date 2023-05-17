台南人行道普及率6都最低 議員：勿讓觀光客行走如地獄

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢時表示，目前全台人行道普及率達43.86%，其中首善之都台北市、新北市人行道普及率各有66.76%與65.78%，六都最低的是台南市39.05%。對此，工務局長蘇金安表示，台南市人行道設置的困難經常受限於計畫道路限制，如健康路、東寧路、府前路等都屬於20米寬的道路，卻因為設計為主要道路的關係，未設置人行道，擔心影響汽機車通行空間。

陳怡珍指出，去年美國知名媒體CNN指出台灣雖以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但惡名昭彰的交通讓人卻步，尤其缺乏行人空間，讓觀光客猶如行走在地獄。

陳怡珍強調，舊城區的道路設計已不符合現今行人為本的概念，雖然在調整上有困難，但市府還是應該逐步去做。未來，市府應加強宣導人本交通概念，重視行人權益，並在學校周邊廣設人行道。

另也提到目前台南市雖已在大港國小、立人國小設置通學步道，同樣家齊高中至進學國小通學步道改善工程也在發包中，但陳怡珍要求工務局應全面盤點各學校周邊的步行空間，保障學童上下學的安全，絕對是首要任務。

議員周嘉韋也指協進國小等通學步道有路樹竄根，國中小學生通行有危險性，要求工務局協助教育局協助，盤整後提報給中央爭取經費改善；工務局表示，營建署將通學步道列為今年重點，已提報爭取約4億多元改善。