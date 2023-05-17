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全台古碑最集中的台南大碑林 文化局揭其中祕密

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
具有文獻研究價值的台南大南門碑林，共有62座古碑，是全台古碑最集中、最多的地方。圖／文化局提供
具有文獻研究價值的台南大南門碑林，共有62座古碑，是全台古碑最集中、最多的地方。圖／文化局提供

全台擁有最多古碑的台南大南門碑林，其上覆蓋的碑林亭，在2022年強震中受損，台南市文化局最近啟動整修工程，並同步在安平樹屋朱玖瑩故居舉辦「印刷的先驅－大小碑林拓本」特展，除了展出11件珍貴的石碑拓本，還有內容介招與拓碑知識等，帶領大家進入碑碣的世界。

文化局表示，大南門碑林共有62件珍貴古碑，也是全台保存最多古碑、最集中的地方，但很多人都不知道時代不一的古碑為何會集中在一處，原來是日治昭和10年（1935年）為舉辦台灣博覽會，從台南各處蒐集而來，又稱為大碑林，有別於在赤崁樓的小碑林。

62座石碑中，年代從清至近代，可區分為紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑6大類，每一方碑記都有一則故事，蘊藏著沿革、紀事、頌德、捐題、示禁、圖碑等豐富史料，頗具歷史價值，其中8件經審議登錄為古物類的文化資產，包括「改建台灣府城碑記」、「護理台澎兵備道台灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

62件中年代最久遠的是清乾隆5年（1740年）的「諾公穆布甘棠遺愛碑記 」與「學憲楊公興行海東書院碑記」兩碑，年代最近期的則是1934年的「台南市郊外產業道路改修記念碑」。

文化局表示，覆蓋保護碑林的碑林亭，根據資料，興建於1935年，幾經整修，在2022年0918強震中，發生結構性裂損、瓦片與混凝土塊崩落等，雖無文資身分，但為時間歷程下的重要空間載體，比照古蹟修復標準，請專業傳統匠師辦理屋瓦修復，另經與結構技師評估、文化資產委員討論，柱子將增加內部鋼筋數量，並借助科技進步技術，使用超高性能混凝土(UHPC工法)進行結構強化，以提升碑亭結構安全並能保留傳統建築語彙及風貌。總經費600萬元，預計9月底完成修復。

即日起到7月底並將舉辦「印刷的先驅－大小碑林拓本」特展，讓大家了解碑林重要的意義。

台南大南門碑林上的碑林亭在去年的地震中受損，文化局即日起展開整修，預計9月底完工。圖／文化局提供
台南大南門碑林上的碑林亭在去年的地震中受損，文化局即日起展開整修，預計9月底完工。圖／文化局提供

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