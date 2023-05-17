西拉雅風管處形象影片開鏡 邀大咖導演及女神詮釋

西拉雅國家風景區管理處今上午舉行國際觀光形象影片開鏡儀式，邀請影片主角的日籍台灣媳婦大久保麻梨子到場，該片預計半年完成，未來將在西拉雅官網、youtube等頻道放映。

這次拍攝主題為「Touch Siraya, Touching Taiwan」，影片由連續4年奪得AWPA國際攝錄影大賽獎項，入選為亞洲年度十大攝錄團隊之一的知名導演張庭誠掌鏡。

他說，西拉雅轄區幅員廣闊，以「風」、「水」、「人文」三大主題進行發想。「風」可以是騎乘自行車時迎面而來的舒適的風，也能是在地知名賽事「西拉雅趣飛車」賽道狂飆時刺激的風，「水」有輕淺的水庫之源或暖潤的泥漿溫泉，「人文」則從行之有年的地方盛典或文化慶典切入，其中串連地方特色產業如咖啡、高爾夫球體驗等，力求將豐富的在地觀光元素呈現。

未來影片將剪輯為15至20分鐘、60秒、30秒不同版本。

影片配樂來頭也不小，由本屆金曲獎評審主席的陳建騏負責，他曾提名19次金曲獎，在2012年以五月天的《諾亞方舟》拿下最佳編曲人。2021年以田馥甄《無人知曉》拿下最佳專輯製作人獎。

雲嘉南風管處長徐振能說，因應轄區新增東山吉貝耍、龍崎等，希望拍攝全新形象影片，拍攝主題「Touch Siraya,Touching Taiwan」，意指當你觸碰了西拉雅這片土地上豐富生態、人文及地景之後，更能感受台灣之美。