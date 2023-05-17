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國民黨市議員批爭取立委提名嘉義市建設處長 吃碗內看碗外
嘉義市政府建設處長田長沛爭取國民黨下屆立委提名，不請假、看板只寫市府建設處長惹議，上午列席議會質詢，遭同黨自家人議員張敏琪批，心思不放在市政，不請假參選，議會列席打瞌睡，吃碗內看碗外，應學習前文化局長洪孟楷，帶市政經驗返回北部參選。
張敏琪批番子溝公園小木屋破爛，如同廢墟，她在議會提多次，建設處長田長沛上任2年多，至今未改善，沒政績，這樣子很糟糕，小木屋都快塌掉了，比之前更糟糕，她問田長沛來嘉義多久？目標是什麼？
張敏琪指田長沛掛看板，上面有隻黑馬，只寫市府建設處長，她播放可愛的馬歌曲，問田這首歌名是什麼？田說，不知道，張敏琪說，大街小巷都掛黑馬，但田像可愛馬，很多民眾問說這個人是誰？田長沛早上到南田市場請託，質詢打瞌睡。
她要求田長沛請假，不要讓市民誤會田利用市政資源，不要吃碗內看碗外，田參加初選沒聯絡處、服務處，田的媽媽前立委潘維剛在台北當選，應學習前文化局長洪孟楷，帶經驗回北部參選，她批田長沛不尊重市民。
田長沛說，番子溝公園小木屋發包整修，委外經營，他原在高雄、台北市成長，來嘉2年5個月，目標公園2.0升級、招商引資，為嘉市做好的事情，是很好的方向，他戶籍在嘉市，嘉義是他的家，現有行政中立法，登記參選會依法請假。
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