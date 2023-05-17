台南36年臨安橋老橋改建 「鋼便橋」替代道路延後啟用

台南市中西區臨安橋改建工程，兩側鋼便橋外觀已完工，原定今年4月上旬啟用鋼便橋替代道路，就開始拆除橋梁，市議員周嘉韋上午在議會工務局業務報告及質詢何時啟用？工務局表示因要等待台電停電遷移工程，確定要延到8月才能啟用鋼便橋，也無法允諾新橋可在預定2025年6月底完工。

臨安橋位於中華西路（台17線）上，為台南安平、中西區主要幹道橋梁，已使用36年。該橋曾於2013年橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經工務局辦理緊急補強，仍有安全疑慮，且現況橋梁底過低，也影響安平運河遊船通行河程。

台南市政府為改善臨安橋結構安全並完成運河遊船計畫，積極向交通部爭取臨安橋改建工程，獲全額補助橋梁改建經費約5億元，但因當地交通量龐大，為使施工期間仍能維持車輛通行順暢，前期作業先於臨安橋兩側各搭設1座鋼便橋替代道路。

周嘉韋質詢工務局長蘇金安，臨安鋼便橋何時會啟用？民眾相當關切，原本說4月上旬，立委林俊憲3月邀交通部長王國材會勘時，局長蘇金安說5月，但現在鋼便橋外觀都完工了，還是不見何時啟用。

工務局表示，鋼便橋工程已完成只剩銜接段尚未鋪設，主要是等台電進行管線遷移，預計要到8月才會完成，目前先停工等台電，廠商依法可以申請工程展延，鋼便橋啟用就可同步封閉臨安橋進行橋體拆除及改建工程，工期約2年完工。

周嘉韋批說，交通部長會勘時，局長報告說工程略超前，但現在看起來是嚴重落後，當初就知道台電遷移管線問題，為何沒有估算進去？臨安橋是中西區和安平區的重要連絡橋梁，工程拖得越久，交通黑暗期就越久，鋼便橋雖維持雙向3車道，但畢竟有幅度，也會影響車流，要求工務局在啟用前務必提前讓市民知道，以降低對交通的衝擊。

工務局表示，臨安橋改建後橋長計畫總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，梁底高程至少抬高1.2公尺，未來改建後安全無虞，同時也可打通運河遊船的瓶頸路段，安平舊城區能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，將成為南市一大亮點。