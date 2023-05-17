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不友善行人頻傳 視障美籍教師寸步難行最怕遇到這些狀況
台灣遭國外媒體譏諷「行人地獄」，民間疾呼改善，政府積極改善人行道，但對視障朋友行走仍困難重重；愛盲基金會指導教師帶領來台美籍美語教師布萊德，行走嘉義市區人行道，最怕碰上機車阻擋人行道、汽機車駕駛人不禮讓。
39歲美籍美語教師布萊德，來台11年，在嘉義市教美語，因視網膜病變視障，必須拿手杖或友人協助行走，申請愛盲基金會協助指導，提供白手杖，基金會指派南區資源中心定向行動指導教師葉文輝前來指導。
葉文輝帶布萊德從大雅路228紀念碑，走到民國路全聯超市，布萊德拿白手杖不停在地面移動，走過馬路行人穿越道，再走人行道，沿途碰上許多停放機車擋道，被迫繞道馬路，又得提防汽機車碰撞，有的駕駛人停車禮讓，有的照常通過。
布萊德說，拿手杖行走最怕碰上機車擋道，遇到不禮讓的汽機車駕駛人，他表示，中山路、垂楊路、彌陀路等主要道路，對視障朋友友善，其他道路仍要改善；葉文輝說，嘉市導盲磚施設還不足，愛盲基金會協助視障朋友拿白手杖定向行動，友善視障朋友環境空間還須努力改善。
愛盲基金會承擔全台75%以上視障者社會服務需求，白手杖愛盲行動推廣逾20年，每年平均免費發送1500支白手杖、提供3000小時定向行動訓練課程。市府工務處說，市區主要道路配合人行道，施設導盲磚，提供視障朋友友善行走環境。警方表示，會配合相關單位加強取締占用阻擋行人道汽機車及物品。
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