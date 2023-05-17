與廠商出國惹議 嘉市2處長接受調查

嘉義市政府建設處長田長沛、智慧科技處長郭軒志昨天被議員質詢說和廠商私下出國旅遊，有涉及接受招待的疑義，田、郭澄清「各付各的」，絕無受招待，請議員不要抹黑；市長黃敏惠說，已找相關人來了解、也駡過了，並交由政風處處理。議員要求1個月後將調查結果送議會。

黃敏惠表示，廉能是市府對人員工作的最基本要求，這件事讓團隊有所警惕，也要求所有同仁引以為戒、要避嫌。政風處長吳武璋說，會盡快完成調查。

市議員蔡文旭昨定期會質詢說，1月3日至7日田長沛、郭軒志一起出國玩，當中也有蘇姓廠商，而這名廠商曾拿過許多市府標案，例如有事青年實驗室營運案、願景館營運案、輪普東食堂等，金額千萬元以上。

蔡文旭也說，出國玩很自然的會互相請來請去，很難不令人懷疑是否有接受與職務相關廠商的招待，但擔任資源預算分配者要了解自己的角色，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？

田長沛答詢說，與廠商曾吃過飯、一起國外遊玩，都各付各的，也有向市長報告，絕對沒有接受招待，黃市長了解後罵他們一頓，以後會更小心；郭軒志會後回應，旅遊過程都各付各的，智科處沒有任何標案由這名廠商得標，禁得起考驗。