聽新聞
test
0:00 / 0:00

治醃漬廢水惡臭 嘉縣布袋鹽管溝淨化場啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場昨天啟用，環保署長張子敬（右七）、縣長翁章梁（左七）等出席。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場昨天啟用，環保署長張子敬（右七）、縣長翁章梁（左七）等出席。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮的菜脯產量占全台8成，醃漬廢水含有高濃度有機物，大量排入鹽管溝排水產生惡臭，縣府爭取補助斥資8800萬元新建鹽管溝排水水質淨化場，昨天環保署張子敬、縣長翁章梁等人主持啟用；不過地方反映部分低窪地區汙水仍無法進入淨化場，張子敬承諾會與縣府共同改善。

縣長翁章梁表示，鹽管溝排水包括2成的菜脯醃製廢水、8成家庭廢水，因醃漬廢水造成排水水質不佳，2021年向中央爭取補助建總面積1公頃的水質淨化場，減輕環境汙染負荷。

環保局長張輝川說，從鹽管溝大排側邊截流取水，利用動力抽水到淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法淨化，再將水體放流回去，設計的日處理量為460公噸，每天可削減生化需氧量約66.2公斤、懸浮固體物約36.8公斤、氨氮約3.7公斤。

布袋鎮長蔡瑋傑說，初步運作發現有菜脯工廠地勢低於其他間很多，汙水無法進入淨化場，希望協助改善讓系統更完善。

議員翁聰賢也說，鹽管溝下游還有居民，長期受汙水惡臭影響，應改善溝渠高度讓低窪地區汙水能進入淨化場。

環保局表示，約2間工廠離淨化場較遠，屬於不同排水系統、未被納入此場中，不過數量不多造成環境問題相對小，後續將爭取經費，以專管讓汙水排入。

水質 張子敬 翁章梁 環保局長 環保署

延伸閱讀

嘉縣鹽管溝水質淨化場啟用 改善菜脯廢水污染

嘉義民雄獨家品種玉蘭花鳳梨產季登場 縣府邀產地嘗鮮

布袋鹽管溝排水淨化場啟用 居民脫離惡臭還得再過一關

林淑雅為人權發聲！達賴喇嘛贈最高榮譽 「哈達」 蔡總統今赴嘉義弔唁

相關新聞

取消機車兩段式左轉 南市議員促先有共識再提完整規畫

交通部將因地制宜開放機車直接左轉，台南市政府預計在「1快車道和1混合車道」路型例如府前路、民生路等優先試辦，昨天議會定期...

治醃漬廢水惡臭 嘉縣布袋鹽管溝淨化場啟用

嘉義縣布袋鎮的菜脯產量占全台8成，醃漬廢水含有高濃度有機物，大量排入鹽管溝排水產生惡臭，縣府爭取補助斥資8800萬元新建...

南市射擊場遷移協調沒共識 要求配套措施否則會引反彈

台南體育公園內飛靶射擊場老舊、面積小，加上噪音與安全性問題，南市體育總會射擊委員會及體育局共同爭取在關廟森林公園闢建全國...

台大雲林分院和仁德醫專合作 打造醫護育才黃金陣容

台大醫院雲林分院長馬惠明今天與苗栗縣仁德醫專校長黃柏翔簽署合作意向書，未來就實習、師資及學術等醫學領域進行合作交流，期望...

巡田水貪方便...高齡農民常忘戴安全帽 機車A1事故飆升

雲林縣警察局統計，近1個月發生的交通事故機車占6成，其中近半是高齡者，成因多是未注意車前狀況，縣府今天召開道安會報，縣長...

3歲女童之死 南市議會組「跨黨派」聯盟促洗涮交通汙名

台南市連2年蟬聯台灣各縣市每10萬人交通事故死傷之冠，本月初3歲女童命喪輪下，更引發社會關注，台南市議會首度成立「跨黨派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦