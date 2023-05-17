治醃漬廢水惡臭 嘉縣布袋鹽管溝淨化場啟用

嘉義縣布袋鎮的菜脯產量占全台8成，醃漬廢水含有高濃度有機物，大量排入鹽管溝排水產生惡臭，縣府爭取補助斥資8800萬元新建鹽管溝排水水質淨化場，昨天環保署長張子敬、縣長翁章梁等人主持啟用；不過地方反映部分低窪地區汙水仍無法進入淨化場，張子敬承諾會與縣府共同改善。

縣長翁章梁表示，鹽管溝排水包括2成的菜脯醃製廢水、8成家庭廢水，因醃漬廢水造成排水水質不佳，2021年向中央爭取補助建總面積1公頃的水質淨化場，減輕環境汙染負荷。

環保局長張輝川說，從鹽管溝大排側邊截流取水，利用動力抽水到淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法淨化，再將水體放流回去，設計的日處理量為460公噸，每天可削減生化需氧量約66.2公斤、懸浮固體物約36.8公斤、氨氮約3.7公斤。

布袋鎮長蔡瑋傑說，初步運作發現有菜脯工廠地勢低於其他間很多，汙水無法進入淨化場，希望協助改善讓系統更完善。

議員翁聰賢也說，鹽管溝下游還有居民，長期受汙水惡臭影響，應改善溝渠高度讓低窪地區汙水能進入淨化場。

環保局表示，約2間工廠離淨化場較遠，屬於不同排水系統、未被納入此場中，不過數量不多造成環境問題相對小，後續將爭取經費，以專管讓汙水排入。