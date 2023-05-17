聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者車禍多 雲林嚴抓未戴安全帽

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣近1個月的交通事故，機車事故占6成多，其中高齡者事故占近5成，縣長張麗善指出，很多老農騎車巡田未戴安全帽，將加強宣導。圖為老人怕被取締，居然用紅色小圓椅戴在頭上。圖／讀者提供
雲林縣近1個月的交通事故，機車事故占6成多，其中高齡者事故占近5成，縣長張麗善指出，很多老農騎車巡田未戴安全帽，將加強宣導。圖為老人怕被取締，居然用紅色小圓椅戴在頭上。圖／讀者提供

雲林縣警察局統計去年死亡車禍共造成167人身亡，65歲以上長者占近5成，另分析近1個月的交通事故，機車事故占6成多，其中高齡者事故占近5成，縣長張麗善昨主持道安會報指出，很多老農騎車巡田未戴安全帽，將加強宣導；縣警局長林故廷說，將加強取締未戴安全帽及防制行人、高齡者事故，以降低死亡事故5％為目標。

張麗善說，許多農民為了方便，未戴安全帽上路，行經農路、產業道路時未注意路況，或因作物高大影響視線釀禍，已請工務處現勘評估車道改善及畫設人行道。

縣警局分析近1個月交通事故發生原因，包含事故車種、肇因、事故時段、事故年齡、肇事熱區等，其中車種以機車最多有61%，在交叉路口發生事故占54%，高齡者占48%。

縣府工務處長汪令堯說，縣內農路、產業道路很多，近3年已在154處分別畫設網狀線及讓路標誌標線、裝反射鏡等提升安全性，也在5處設置無號誌路口來車偵測預先告警系統。

為提升學童通學安全，縣府教育處長邱孝文說，已協助18所學校申請補助設通學步道，已有2校獲核定。工務處指出，會針對全縣21處路口加大行人停等空間及139處行人庇護島，保障全齡行人安全。

安全帽 張麗善

延伸閱讀

提升用路安全 張麗善要求加強取締違規

巡田水貪方便...高齡農民常忘戴安全帽 機車A1事故飆升

43歲雲林媽1打3...照顧身障兒和臥床父 毫無怨言毅力驚人

減少塑膠瓶 雲林縣與企業合作設置兩座智慧補充站

相關新聞

取消機車兩段式左轉 南市議員促先有共識再提完整規畫

交通部將因地制宜開放機車直接左轉，台南市政府預計在「1快車道和1混合車道」路型例如府前路、民生路等優先試辦，昨天議會定期...

長者車禍多 雲林嚴抓未戴安全帽

雲林縣警察局統計去年死亡車禍共造成167人身亡，65歲以上長者占近5成，另分析近1個月的交通事故，機車事故占6成多，其中...

與廠商出國惹議 嘉市2處長接受調查

嘉義市政府建設處長田長沛、智慧科技處長郭軒志昨天被議員質詢說和廠商私下出國旅遊，有涉及接受招待的疑義，田、郭澄清「各付各...

治醃漬廢水惡臭 嘉縣布袋鹽管溝淨化場啟用

嘉義縣布袋鎮的菜脯產量占全台8成，醃漬廢水含有高濃度有機物，大量排入鹽管溝排水產生惡臭，縣府爭取補助斥資8800萬元新建...

南市射擊場遷移協調沒共識 要求配套措施否則會引反彈

台南體育公園內飛靶射擊場老舊、面積小，加上噪音與安全性問題，南市體育總會射擊委員會及體育局共同爭取在關廟森林公園闢建全國...

台大雲林分院和仁德醫專合作 打造醫護育才黃金陣容

台大醫院雲林分院長馬惠明今天與苗栗縣仁德醫專校長黃柏翔簽署合作意向書，未來就實習、師資及學術等醫學領域進行合作交流，期望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦