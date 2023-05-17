長者車禍多 雲林嚴抓未戴安全帽

雲林縣警察局統計去年死亡車禍共造成167人身亡，65歲以上長者占近5成，另分析近1個月的交通事故，機車事故占6成多，其中高齡者事故占近5成，縣長張麗善昨主持道安會報指出，很多老農騎車巡田未戴安全帽，將加強宣導；縣警局長林故廷說，將加強取締未戴安全帽及防制行人、高齡者事故，以降低死亡事故5％為目標。

張麗善說，許多農民為了方便，未戴安全帽上路，行經農路、產業道路時未注意路況，或因作物高大影響視線釀禍，已請工務處現勘評估車道改善及畫設人行道。

縣警局分析近1個月交通事故發生原因，包含事故車種、肇因、事故時段、事故年齡、肇事熱區等，其中車種以機車最多有61%，在交叉路口發生事故占54%，高齡者占48%。

縣府工務處長汪令堯說，縣內農路、產業道路很多，近3年已在154處分別畫設網狀線及讓路標誌標線、裝反射鏡等提升安全性，也在5處設置無號誌路口來車偵測預先告警系統。

為提升學童通學安全，縣府教育處長邱孝文說，已協助18所學校申請補助設通學步道，已有2校獲核定。工務處指出，會針對全縣21處路口加大行人停等空間及139處行人庇護島，保障全齡行人安全。