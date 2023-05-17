取消機車兩段式左轉 南市議員促先有共識再提完整規畫

交通部將因地制宜開放機車直接左轉，台南市政府預計在「1快車道和1混合車道」路型例如府前路、民生路等優先試辦，昨天議會定期會議員討論熱烈，有議員認為有些路口應取消強制待轉，但也有人主張市警局長廖宗山明確說不建議取消兩段式左轉，局處要有共識後再提出完整規畫；交通局稱進一步檢討後公布。

交通局長王銘德回應，機車兩段式左轉取消與否將全路段實施，才不會讓民眾無所適從，目前各界正反意見很多，整合後再邀警察局、道安委員討論，公布前也會全面宣導。

交通局昨在議會定期會工作報告，議員陳怡珍說，市府預計在舊城區府前路、民生路、臨安路優先試辦，但前天質詢時警察局長廖宗山明確表示不建議取消機車兩段式左轉，而其他五都做法也不同，台北已開放78處的3車道路口機車可直接左轉、台中兩車道路口累計19處直接左轉、高雄截至去年已調整2車道有77處路口取消兩段式。

議員李宗霖說，很多市民反映應廢除強制待轉的路口，例如崇學路與崇明路口，建議市府找小的路口先行示範，有些車流量大的路口則要審慎檢討，交通局不應「沒有時間表」；議員蔡宗豪指出長榮路與公園路口的待轉區機車量太大，待轉區成待撞區，此路口可檢討，減少在待轉格內機車數量。

議員朱正軒說，可取消強制兩段式左轉、保留待轉格，讓騎士選擇，但先擇定路口試辦；議員黃麗招說，年輕和老年人對待轉的看法不同，前提要注意安全性。

交通局表示，目前盤點原府城地區、永康區等的「1快、1混」單向兩車道路段，預計從路邊停車與臨停干擾影響程度較高的舊城區優先試辦取消內側車道，原則上3個車道的路口仍會維持兩段式左轉，以回應民眾訴求也兼顧安全。