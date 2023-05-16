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陳致中獄中親筆信曝光 自比與張學良處境「小巫見大巫」

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
陳致中今天透過臉書傳達在獄中近況和心情，他說，剛讀完一本張學良的歷史傳記小說，跟少帥遭軟禁半世紀比起來，他的處境是小巫見大巫。翻攝自陳致中臉書
陳致中今天透過臉書傳達在獄中近況和心情，他說，剛讀完一本張學良的歷史傳記小說，跟少帥遭軟禁半世紀比起來，他的處境是小巫見大巫。翻攝自陳致中臉書

前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日入監執行。陳致中今天透過臉書傳達在獄中近況和心情，他說，剛讀完一本張學良的歷史傳記小說，跟少帥遭軟禁半世紀比起來，他處境是小巫見大巫。

市議員黃文志和陳致中私交甚篤，他說，最近還無法會客，他預計過2、3周後再去辦理會客，先讓陳致中沉澱心情。黃文志說，他前陣子私下問陳致中，會客時想吃些什麼嗎？陳致中苦中作樂，用閩南語回應說「好料的就好」。

陳致中團隊沒停歇，持續運作做選民服務，他臉書小編今天晚間在臉書發表「致中在獄中第三日」，搭配一封陳致中親筆信，寫到「再次深深感謝大家的關心、加油、鼓勵，無論再大的困難，只要保持內在的平靜，必定可以安然度過，而且不會感到害怕、畏懼」。

陳致中提到，剛讀完一本張學良的歷史傳記小說，跟少帥遭軟禁半世紀比起來，致中算小巫見大巫，大時代的風雲際會、人的堅持與犧牲、政治的坎坷依舊，對與錯、幸與不幸、古月金塵、闔上書本，長長地歎氣！唯一放心不下的是母親吳淑珍的身體健康，拜託大家幫忙祈福。

文末還寫到「致中在未來這段時間不能打拚的，拜託大家代表致中打拚，為台灣隊打拚！」

前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日抵達雄檢時已理好平頭，為入獄做好準備。面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」，神情淡定。本報資料照片
前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日抵達雄檢時已理好平頭，為入獄做好準備。面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」，神情淡定。本報資料照片
前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日抵達雄檢時已理好平頭，為入獄做好準備。面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」，神情淡定。本報資料照片
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前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日抵達雄檢時已理好平頭，為入獄做好準備。面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」，神情淡定。本報資料照片
前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日抵達雄檢時已理好平頭，為入獄做好準備。面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」，神情淡定。本報資料照片

陳致中 吳淑珍

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