南市射擊場遷移協調沒共識 要求配套措施否則會引反彈

台南體育公園內飛靶射擊場老舊、面積小，加上噪音與安全性問題，南市體育總會射擊委員會及體育局共同爭取在關廟森林公園闢建全國賽事等級射擊場，市府水利局今舉行工程協調會，邀集體育局、射擊委員會座談，但未達共識，南市射擊委員會希望市府能加快新場館進度或研擬配套措施，否則恐引發會員反彈。

水利局表示，全運會之前不會因工程影響到選手練習，全運會後會再溝通協商，並會顧及選手平日練習的權益。體育局表示，加緊作業並向體育署爭取經費。

台南市射擊委員會說，射擊場遷移計畫原規畫趕上今年全運會，卻一直延宕沒下文，又遇上水利局執行竹溪水環境改善工程，預計最快明年4月就要動工，屆時場地無法使用，又無法遷移到新址，南市選手恐將面臨無處訓練窘境，數百名會員權益也會受損。

水利局今邀集體育局、射擊委員會座談，但未達共識，不歡而散，射擊委員會表示，2021年時曾有共識，靶場遷移新址確定，相關審核通過、新場館動工後即同意遷離，但水利局在協調會表示，之前並未承諾新場館動工、水利工程才能動工，且向中央申請經費進行水利工程，依規畫時程進度無法延宕，屆時動工後靶場將無法使用。

射擊委員會擔憂，依目前進度來看，新址根本沒有著落，能否搬遷還是未定之數，且相關單位動作並不積極，令人擔憂，未來南市20多名選手訓練都可能受到影響，又要回到當年奔波南北的窘境，另外射擊委員會200多把槍枝、彈藥保管、會員權益等都是問題。

台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳指出，南市靶場有其時空背景，加上配合市府相關建設，的確有遷移必要性，多處尋訪終於找到新址，但卻因故進度延宕，現在舊址又將面臨無法使用的狀況，近年重整的選訓制度、軟硬體改善等恐將白忙一場，希望市府能加快新場館進度，盡快動工或研擬配套設施，否則恐引發會員反彈。

關廟森林公園是林業用地，若要設置靶場，須依特定事業目的用地提出申請；目前靶場預定地已移轉市府所有，並提出水土保持計畫及興辦事業計畫，通過後就會展開水保工程、變更地目為特定目的事業用地，並努力向體育署爭取興建經費中。