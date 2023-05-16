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台南交通改善引關注 黃偉哲指示強化執法

中央社／ 台南16日電
台市長黃偉哲。聯合報系記者鄭惠仁／攝影
台市長黃偉哲。聯合報系記者鄭惠仁／攝影

台南市8日發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治，母親重傷送醫。台南市議員今天成立交通安全連線，台南市長黃偉哲也指示強化道路、號誌規劃及執法，改善用路安全。

黃偉哲今天主持市政會議指示強化道路、號誌規劃及執法作為，且要求市府交通局因地制宜設計友善行人的標線與號誌，相關局處也要合作改善用路安全，守護行人。

台南市政府發布新聞稿指出，市府5月1日起配合中央大執法，對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規（臨時）停車及取締道路障礙等4項加強執法，已開罰9117件，其中路口不停讓行人取締592件。

另外，台南市5月10日起實施「路口車輛未停讓行人執法」專案，將車輛行經路口或行人穿越道不暫停禮讓行人列為執法重點，列管90處行人交通流量較大路口，每天規劃重點時段（上下班車流尖峰、孩童上下課、假日各觀光區尖峰）勤務加強取締。

市府交通局表示，目前台南有44處行人專用時相路口、50處行人庇護島、8處標線型人行道、16處視障引導標線、汰換1293處行人專用號誌燈箱，讓行人通行更安全。

此外，市府也已執行改善177處人行道與通學步道及相關道路，今年更提出爭取校園周邊暨行車安全道路改善經費計畫。

人行道 路口不停讓行人 黃偉哲

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