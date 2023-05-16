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台南沙崙科學城綠能科技示範場域 進駐率破9成

中央社／ 台南16日電

位於高鐵台南車站特定區的沙崙智慧綠能科學城已有不少研究單位進駐，10 8年啟用的綠能科技示範場域至今進駐率達9成4，共26家進駐單位，朝科技研發應用平台方向發展。

台南市政府經濟發展局今天新聞稿指出，沙崙智慧綠能科學城除有交通便利優勢外，周邊還有成功大學、陽明交通大學及長榮大學等大學校區，更有工研院、國研院及中研院等3大國家級研究單位進駐加持。

經發局指出，其中位於D區的綠能科技示範場域於民國108年12月正式啟用，佔地約7.44公頃，主要定位為打造綠能科技技術驗證及整合應用平台，以提供產業進行實場性能及試量產示範驗證場域，目前進駐率已達9成4，共26家進駐單位。

經發局指出，綠能科技示範場域各階段營運策略方針為進行環境整備、招商進駐及專案推動營運，推動智慧綠能產業的跨域研發與新塑商業模式，進而扶植新創產業促成永續營運。

經發局進一步說明，112年規劃招商策略希望以場域示範驗證合作，扣合完成產業化最後一哩路、商品及技術展示櫥窗與進行綠能生活體驗等三大場域發展任務，並整合創能、節能、儲能及智慧系統等群聚效益為優先考量，以落實進駐綠能科技研發能量發展，提升並擴展整體產業鏈結效益。

台南 長榮大學 成功大學

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