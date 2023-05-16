提升用路安全 張麗善要求加強取締違規

雲林縣近30天內，機車車禍事故占61%，為提升用路安全，雲林縣長張麗善昨晚召集一級主管開道安會報，要求針對包含未戴安全帽者、酒駕等9大重點項目加強取締。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，根據雲林縣警察局統計，雲林縣近30天內交通事故，以機車事故最多有61%；肇事發生熱點為交叉路口占54%；以年齡層分析，高齡者占有48%；肇事原因最多的為用路人未注意車前狀況，占28%。

張麗善昨天晚上召集一級主管開道安會報，首先針對包含未戴安全帽者、行人、高齡者、酒駕等9大重點項目加強取締，並要求工務處加強標線型人行道劃設，提升雲林縣民用路的安全。

張麗善表示，雲林縣有許多農民在巡田時，時常會忘記佩戴安全帽，道安宣導部分必須結合農會，警方須加強取締未戴安全帽，此外工務處加強標線型人行道劃設，希望雲林縣民重視道路安全，降低死亡車禍事故發生。

工務處長汪令堯說，今年將會增設及改善人行道10.89公里、加大路口行人停等空間21處及整合路肩並停車空間605處，增設行人庇護島139處等改善作為。

此外，工務處持續檢討機車及路口交通環境，調整現有車道寬度及左右轉分流措施，提升雲林縣民用路的安全。

靖娟基金會日前發布2023兒童安全指標調查，但兒童感受交通安全得到最低分；教育處長邱孝文指出，已協助18所學校向營建署申請建設通學步道，已有2所學校獲核定，縣府會持續協助其他學校向中央申請經費。