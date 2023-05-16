「喔熊」聯名商品首銷澳洲 參山處歡迎業者加入搶國際市場

參山國家風景區管理處和餐飲業者合作推出「喔熊」聯名商名「黃金泡菜」等，昨天銷往澳洲，將透過代理商在布里斯門市、墨爾本、雪梨門市銷售，年底還將前進日本170家超市。處長曹忠猷今天說，過去3年業雖然疫情影響，但輔導業者發展觀光的腳步沒有停歇，歡迎有更多業者加入，一起搶占國際市場。

曹忠猷說，為了帶動地區的觀光發展，參山國家風景區管理處3年前分別成立了竹竹苗及中彰兩大觀光圈，結合數千家的旅宿、觀光商品業者，一起推動觀光發展，昨天大家一起開會，對於一起走過疫情特別有感，也都期許未來要進一步攜手繼續往前行。

他說，台灣喔熊是觀光局推出的代言人，經過長期推動，已有一定的品牌力，因此有業者希望與喔熊結合，推出聯名商品，藉由喔熊的影響力，為業者的品牌加值。過去，喔熊聯名商品已分別在香港、日本都打開市場，寧菠小館推出「黃金泡菜」等喔熊聯名商品則是首度進軍澳洲，要在澳洲開拓市場。

曹忠猷說，另像是台灣棗道甜和喔熊的聯名商品2021年、2022年曾前往日本琦玉縣及東京，向全日本推廣，本月13日、14日也參加台灣觀光協會在日本原宿舉辦「2023台遊館in原宿」活動，台灣觀光協會會長葉菊蘭與觀光局長張錫聰都赴現場向遊客介紹喔熊系列聯名商品，希望能藉美食推廣台灣觀光。