台南市2023技職博覽會 5月25日登場

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市2023技職博覽會5月25日將在遠東科技大學登場，為期3天活動，透過「創新技藝，夢想啟航」主題，描繪莘莘學子航向夢想未來藍圖。

台南市2023技職博覽會主題「創新技藝，夢想啟航」，活動內容以國中技藝教育16職群學習，以及職場應用介紹攤位為主軸，預定33個參展單位設置80個攤位。

黃偉哲指出，台南2015年開始辦理技職博覽會，今年邁入第9年，近3年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響未實體舉辦，但仍以E化技職博覽會方式辦理，提供多元資訊。

黃偉哲表示，技職博覽會協助學生投入職場前找到性向，不只看熱鬧，也看出門道，提前發現感興趣的工作領域，適才適所發揮潛能，在職涯上一展長才。

台南市政府新聞稿指出，今年技職博覽會將展示技藝教育競賽成果，設置實作體驗區，讓學生體驗糕點及壽司製作、指甲及身體彩繪等，預定3500名學生參與。

教育局推動技職教育，已成立3所「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，1所「技職教育及職業試探推動中心」，將職業試探的觸角向下延伸，提供國小高年級學生實作體驗的機會。

另辦理暑假體驗課程及營隊、安排學校參訪觀光工廠、拍攝技職教育宣傳影片、繪製技職教育漫畫等多元豐富試探活動。透過多面向技職教育推動，提供學生自我探索及發掘興趣，進而適性選擇升學就業管道。