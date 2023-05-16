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嘉縣鹽管溝水質淨化場啟用 改善菜脯廢水污染

中央社／ 嘉義縣16日電

嘉縣布袋鎮鹽管溝水質淨化場5月初啟用，淨化周邊「菜脯」工廠的醃漬廢水，明顯改善排水與布袋港域水質。環保署張子敬今天說，這是環保署第200座現地處理水質淨化場。

環保署補助8成經費興建的嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化場5月初開始運作，今天舉辦啟用典禮，張子敬、嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人參加。

張子敬致詞說，許多無法納入污水下水道的區域，環保署推動「現地處理」興建污水處理場，鹽管溝排水水質淨化場是「現地處理」第200個案例，每日可處理460公噸污水。

翁章梁接受媒體聯訪表示，布袋鎮內田地區長年因當地「菜脯」特色產業，每逢產季時，醃漬廢水排放流入鹽管溝排水，流經布袋鎮中心再注入布袋港區，帶來惡臭、污染港區海水，水質淨化場啟用後，已大幅改善污染情況。

翁章梁說，目前剩2、3家菜脯工廠排水未接管至淨水場，將繼續努力。張子敬表示，環保署會協助縣府。

環保局長張輝川簡報時說，水質淨化場範圍約0.5公頃，設在布袋鎮新厝里鹽管溝大排旁，於大排側邊截流取水，再利用動力抽引污水至水質淨化場處理，淨化後水體再放流回下游。

張輝川指出，水質淨化場總工程費新台幣8800餘萬元，環保署補助約近7100萬，縣府配合款約1700萬元，民國110年3月動工，今年4月竣工。

水質 環保署 張子敬

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