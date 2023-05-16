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巡田水貪方便...高齡農民常忘戴安全帽 機車A1事故飆升

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣近1個月發生的交通事故，機車占了6成，其中近半數是高齡者，成因多是未注意車前狀況。圖為示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林縣近1個月發生的交通事故，機車占了6成，其中近半數是高齡者，成因多是未注意車前狀況。圖為示意圖。記者陳苡葳／攝影

雲林縣警察局統計，近1個月發生的交通事故機車占6成，其中近半是高齡者，成因多是未注意車前狀況，縣府今天召開道安會報，縣長張麗善指出，很多農民騎車巡田常忘戴安全帽，便宜行事的結果常易發生車禍，認為應結合農會強化宣導及取締；警察局長林故廷提出以降低A1事故5％為目標，重點防治未戴安全帽者、行人及高齡者，並加強取締酒駕。

張麗善今天上午主持道安會議時指出，雲林縣65歲以上長者A1事故比例達48％，探究原因，多為農民為了方便、未戴安全帽就上路，行經農路、產業道路時未注意路況，或因經濟作物高大影響視線而釀禍，除指示警方加強「不斷提醒」工作，也請工務處現勘評估車道改善及畫設人行道。

雲林縣的交叉路口最容易發生車禍，事故率54％，工務處長汪令堯表示，縣內農路、產業道路很多，近3年已在154處分別畫設網狀線、讓路標誌標線區幹支道、反射鏡等提升安全性，也在5處設置無號誌路口來車偵測預先告警系統，接下來會再施作10.89公里的人行道增設及改善工程。

另，日前靖娟基金會問卷調查兒童感受交通安全得到最低分，其中雲林縣名列末段班，教育處長邱孝文說，已協助18所學校向營建署申請建設通學步道，但目前只有2校獲核定，工務處接下來針對全縣21處施作加大路口行人停等空間，及139處行人庇護島，保障全齡行人安全。

針對騎單車的學生，邱孝文說，已採購5800套反光貼紙、後車燈等配備，並要求學生配戴合格安全帽，加強防護；縣府新聞處近期將辦48場社區交通宣導講座，首度利用長青食堂廣宣，預估1200名以上長者參加，9月道路交通安全月加強宣導大眾用路安全常識。

安全帽 雲林

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