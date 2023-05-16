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謝龍介會進不分區立委安全名單? 南市藍營：基於這理由

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市前議員謝龍介表態爭取國民黨不分區立委。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市前議員謝龍介表態爭取國民黨不分區立委。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市前議員謝龍介表態爭取國民黨不分區立委，前議會同仁都相當肯定及看好，台南市議員林燕祝說這是台南市民的期待，謝龍介在本屆市長選舉拿很高票，只選區域立委是浪費，他是有全國的魅力，要全台去輔選立委和總統，政黨票也會提高。

至於民進黨提到謝龍介2026會落跑去選市長，民進黨是想太多了，謝龍介是爭取不分區立委，何來落跑之說，謝龍介是很負責任的政治人物，也是她很敬仰的人，先前他和賴清德打賭，吳乃仁判和洪奇昌判無罪他就請辭，結果吳乃仁判有罪，洪奇昌判無罪，謝龍介還是請辭，這就是政治人物的負責任。

林燕祝說，謝龍介一定會進入國民黨不分區立委的安全名單，大家拭目以待， 她有信心，是謝龍介有全國的政治魅力 ，且大家對他的輔選能力非常認同；國民黨議員蔡育輝也挺謝龍介進入不分區立委安全名單，當選後發500份雞排慶祝。

國民黨台南市議員林燕祝有信心謝龍介可進入不分區立委安全名單。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員林燕祝有信心謝龍介可進入不分區立委安全名單。記者吳淑玲／攝影

謝龍介 國民黨 不分區立委

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