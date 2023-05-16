謝龍介會進不分區立委安全名單? 南市藍營：基於這理由

國民黨台南市前議員謝龍介表態爭取國民黨不分區立委，前議會同仁都相當肯定及看好，台南市議員林燕祝說這是台南市民的期待，謝龍介在本屆市長選舉拿很高票，只選區域立委是浪費，他是有全國的魅力，要全台去輔選立委和總統，政黨票也會提高。

至於民進黨提到謝龍介2026會落跑去選市長，民進黨是想太多了，謝龍介是爭取不分區立委，何來落跑之說，謝龍介是很負責任的政治人物，也是她很敬仰的人，先前他和賴清德打賭，吳乃仁判和洪奇昌判無罪他就請辭，結果吳乃仁判有罪，洪奇昌判無罪，謝龍介還是請辭，這就是政治人物的負責任。