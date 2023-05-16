台南小將出戰 目標爭取世界盃少棒賽國家隊門票

華南金控盃全國少棒錦標賽也是WBSC世界盃少棒錦標賽中華臺北代表隊選拔賽，5月21日至28日將在台南市亞太國際棒球訓練中心開打，南市體育局長陳良乾今代表市長黃偉哲為代表隊授旗，並致贈能量飲，鼓勵小將發揮最大潛力，爭取成為國家隊的門票。

體育局長陳良乾表示，台南市代表隊選手由崇學、安慶、歸南、省躬、億載、公園、協進、善化及立人國小共18名菁英選手組成，從今年2月1日起即展開集訓，在教練團及選手共同努力下，整體實力有長足的進步，代表隊在這段日子的成長與累積，已為自己立下少棒生涯第一個里程碑；棒球是團隊運動項目，只要每名選手各司其職，互相支援，發揮團隊合作默契，最後一定能獲得勝利。

體育局說，棒球是台南市體育的重點發展項目，每年更依各校需求挹注棒球隊軟、硬體訓練資源，給予基層棒球隊實質性助益。今年為爭取最佳成績，提前選訓作業，並延長組訓期間，集訓期間更引進長榮大學體能檢測暨防護資源，隨隊對選手進行運動能力檢測及運動傷害預防與照護，守護選手的健康，降低發生運動傷害的機率。

台南代表隊第一場賽事將於5月22日上午11時在亞太國際棒球訓練中心主球場登場，對戰雲林縣代表隊，歡迎市民到場為選手們鼓勵加油。