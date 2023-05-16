3歲女童之死 南市議會組「跨黨派」聯盟促洗涮交通汙名

台南市連2年蟬聯台灣各縣市每10萬人交通事故死傷之冠，本月初3歲女童命喪輪下，更引發社會關注，台南市議會首度成立「跨黨派交通安全連線」，民進黨團總召郭鴻儀議員在交通局業務詢答時提交階段訴求書，並要求市府提出交通改善政策白皮書，跨局處提出大台南市改善道路安全、推動人本交通及多元交通規畫等具體政策與作為。已獲30名跨黨派議員連署。

國民黨書記長蔡育輝也說，要靠交通局全面解決交通問題有困難，認同民進黨團總召組成專案單位，督促台南市解決，洗涮台南市汙名，國民黨也會全力配合小組成員，共同爭取應有行的安全。

台灣基進議員李宗霖表示，要建立人命永遠比車還要大，希望提昇用路人素質，多一點耐心；當選議員後感受到跨局處整合不易，希望未來市府跨局處提出改善道路安全作法，不要大執法完之後，所有事情又忘掉了，希望跨局處平台趕快整合出來，讓市民知道下一步提昇交通安全的作為是什麼。

台南市議會「跨黨派交通安全連線」下午成立，要求市府每月交安督導會報需有聯盟議員代表出席、動用二倍金加速增設科技執法路口、成立交通改善立即辦中心與增設路口「行穿線退縮」與建設「庇護島」等守護行人安全。

交通安全連線召集人郭鴻儀說，一對母女走在斑馬線上遭撞擊，造成3歲女童亡、母重傷住院的重大死亡車禍，各界檢討交通安全聲浪不斷，各項交通安全數據也表明，台南市已連2年蟬聯台灣各縣市每10萬人交通事故死傷數、每10萬人事故發生率都是全國之冠，交通改善刻不容緩，更沒有觀察期。

郭鴻儀指出，成立連線目的是不分藍綠、不分黨派共同為大台南交通改善而努力；交通問題沒有單一解方，各縣市都面臨各自的問題；而台南市先天不足、後天失調，需要下猛藥，除要求市府跨局處整合，從教育、制度、法規等多面向改善，更要府會全體一起努力，透過連線凝聚朝野力量並進行督導，更讓市府預算可以暢通即時提供火力支援。

交通安全連線包含召集人郭鴻儀、黄肇輝、王宣貿、李啟維、朱正軒、陳皇宇、邱昭勝、李偉智、陳秋宏、蔡育輝、李宗翰、鄭佳欣、沈家鳳、李宗霖、林美燕、蔡筱薇、林志展、林依婷、李鎮國、曾培雅、周嘉韋、吳通龍、周麗津、沈震東、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡麗青、陳怡珍、楊中成、黃麗招，共30人。

連線5大訴求包括有1.修訂「台南市道路交通安全督導會報設置要點」，應有兩位聯盟議員輪值列席。2.要求市府動用第二預備金，優先於本市易肇事熱點實施科技執法，依法開罰，杜絕交通危害。3.成立交通改善立即辦中心，提供交通改善即時平台，並將改善狀態與進度公布於公開資訊。

4.全面檢討本市人行空間，盤點優先需求分階段提撥預算執行「行穿線退縮」與建設「庇護島」守護行人安全。5.盤點本市行人穿越繁忙路段，設置行人專用時相號誌，捍衛人行路權。