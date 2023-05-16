彰化行善團傳愛雲林家扶 贊助清寒大學生每月5千生活費

彰化一群退休族組成的「圓夢行善團」今天跨過濁水溪捐贈40萬元給雲林家扶中心，挹注偏鄉希望教室，並認養貧困勤學的學生，幫助偏鄉學子一圓求學夢，這群快樂退休族還經常四處旅遊隨機行善，有時看到路邊有人辦愛心活動，臨時發動全車募捐，請司機掉頭前往捐款後，再繼續快樂行程。

彰化縣圓夢行善團得知雲林沿海偏鄉學習資源不足，今天啟動助學工程帶來40萬元善款，由家扶中心主委陳燦勲代表受贈，雲林副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、家扶基金會董事蕭文龍共襄盛舉。

行善團會長楊金象說，40萬元將支持台西家扶希望教室及高中大專助學金，榮譽會長沈河川、楊淑卿伉儷與團員趙于鳳更加碼，贊助沿海地區高中及大學各一名清寒勤學學生1年每月5千元生活費，今天32位團員將愛與善的種子播種在雲林莘莘學子身上，期待孩子能勤學圓夢開創愛的人生。

「愛隨時隨地都可付出！」出身雲林虎尾旅居彰化從事鋼構事業的退休夫妻沈河川、楊淑卿說，他們這群熱愛旅遊的退休族，經常環島四處旅行，但走到哪裡不忘把善和愛帶著走，有時出遊各地，看到路邊有人辦愛心活動，就馬上在遊覽車上發起樂捐，掉頭把善款捐出，彼此不認識，隨機送來的愛心，常讓主辦單位驚喜萬分，以為愛神從天上掉下來，就因大家抱持這樣的善心，玩起來更快樂。

雲林家扶也以影像分享台西家扶希望教室，讓近20名國中小學生，放學後溫習功課不再遊盪街頭的情況，家扶中心主任廖志文說，家扶在北港設服務中心，也在台西設希望教室作為扶助據點，有了溫馨學堂課後輔導，弱勢家庭父母更能安心工作。