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親水聖地新消息！西螺大橋戲水區6月重啟 親子興奮倒數

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
農田水利署雲林管理處畫分麻園親水公園一片空地，讓莿桐鄉公所興建遊樂場，沿線道路及周邊照明設備也會一併安裝。圖／莿桐鄉公所提供
農田水利署雲林管理處畫分麻園親水公園一片空地，讓莿桐鄉公所興建遊樂場，沿線道路及周邊照明設備也會一併安裝。圖／莿桐鄉公所提供

雲林縣莿桐鄉面積超過5000公頃，但公園遊樂設施不普及，10多年興建完成的麻園親水公園因乏人維護，長年閒置，地方多次陳情更新，去年公所還曾和土地所有權農田水利署雲林管理處、縣府會勘但無共識，今三方終於定案，將由縣府補助約200萬元整地及引進硬體設施，公所負責管理；另西螺大橋親子公園戲水區因疫情暫時關閉，公所近日趕工修復，預計6月1日重啟。

莿桐全鄉人口超過2萬7000人，除市區有一座親子及寵物友善的莿桐公園，約5公里外的麻園村也有一處親水公園，雖然蓋好多年，但缺乏妥善維管，地上多處可見垃圾，枯葉四散，環境略顯凌亂，以致當地麻園村民，甚至鄰近的五華、興貴、埔尾、四合、六合等5村，計約萬名村民卻步，且遊樂等硬體設施不足，閒置許久。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，公所接獲陳情，去年就與農水署雲林處及縣府人員會勘該座親水公園，然建設所費不貲，加上需有單位願意認養維護，否則難以永續發展，當時未達共識，才會延宕至今。

工務課長張常君說，經來回討論，農水署雲林處願意提供占地約166坪土地興建遊樂場，公所初步規畫引進適合老幼的運動和玩樂設施，項目會和民眾討論決定，也一併加強沿線道路及周邊照明設備。

由於公園令人詬病的是環境維護問題，張常君表示，公所認養後，已規畫裝設監視器，並委由麻園村辦公室負責第一線巡視及狀況回報，日後每周至少派員清潔2次，民眾發現問題也可隨時向公所通報。

而西螺大橋親子公園戲水區每逢假日必「客滿」，無論老幼皆喜歡往這跑、一起玩水，很多人都說「玩到不想走！」但因疫情暫時關閉近3年，現在疫情趨緩，加上夏季已到，不少民眾希望再度開放，公所表示正在加緊趕工修補龜裂池況、測試運轉設施等，預定6月1日重啟。

西螺大橋親子公園戲水區是開放式公共場域，公所說，原本開放時間是從下午到晚上10點，因應人力調配作業，未來開放時間改為上午9點至下午6點，每周一、四則是清池換水及消毒日，屆時告示牌面及公所粉絲專頁均會公告。

西螺大橋親子公園戲水區因疫情暫時關閉近3年，夏季已到，不少民眾希望再度開放，公所表示正加緊趕工修補龜裂池況、測試運轉設施，6月1日重啟。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋親子公園戲水區因疫情暫時關閉近3年，夏季已到，不少民眾希望再度開放，公所表示正加緊趕工修補龜裂池況、測試運轉設施，6月1日重啟。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋親子公園戲水區6月1日重啟後，開放時間改為上午9點至下午6點，每周一、四則是清池換水及消毒日。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋親子公園戲水區6月1日重啟後，開放時間改為上午9點至下午6點，每周一、四則是清池換水及消毒日。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉麻園親水公園長年乏人維護，閒置許久，地上多處可見垃圾，枯葉四散，環境略顯凌亂，民眾大多避而遠之。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉麻園親水公園長年乏人維護，閒置許久，地上多處可見垃圾，枯葉四散，環境略顯凌亂，民眾大多避而遠之。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉麻園親水公園長年乏人維護，公所認養後，將整頓興建一處遊樂場、加裝照明設備，後委由村辦公室第一線巡視環境。圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣莿桐鄉麻園親水公園長年乏人維護，公所認養後，將整頓興建一處遊樂場、加裝照明設備，後委由村辦公室第一線巡視環境。圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣莿桐鄉麻園親水公園長年乏人維護，閒置許久，地上多處可見垃圾，枯葉四散，環境略顯凌亂，民眾大多避而遠之。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉麻園親水公園長年乏人維護，閒置許久，地上多處可見垃圾，枯葉四散，環境略顯凌亂，民眾大多避而遠之。記者陳苡葳／攝影

雲林 西螺大橋

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