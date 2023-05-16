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嘉義菜脯產地啟用水質淨化場 環署：有效解決廢水臭味

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署長張子敬（左）與嘉義縣長翁章梁（右）今出席水質淨化園區竣工啟用典禮。圖／環保署提供
環保署長張子敬（左）與嘉義縣長翁章梁（右）今出席水質淨化園區竣工啟用典禮。圖／環保署提供

嘉義線布袋鎮「菜脯」產量占全台8成，醃漬廢水含有高濃度有機物，大量排入鹽管溝產生惡臭，環保署及嘉嘉義縣政府斥資8800萬元辦理「布袋鎮鹽管溝排水水質淨化工程」，環保署表示，水質淨化場每日可處理460公噸，有效解決菜脯廢水產生的臭味及水質不佳情況。

嘉義縣鹽管溝排水主要匯集布袋鎮見龍里的生活汙水，見龍里又為布袋鎮菜脯醃漬業者集中之處，是全台最主要的菜脯產地，而菜脯醃製過程會產生大量廢水，隨著每年冬天白蘿蔔產季，大量醃漬廢水流入鹽管溝排水，導致水質惡化並發臭，困擾當地民眾多年。

環保署水保處長顏旭明表示，為維護嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質，確保民眾生活環境及下游布袋漁港水質品質，環保署於2020年協助嘉義縣政府辦理鹽管溝排水水質淨化工程，總經費8809萬餘元，環保署補助7047萬餘元、嘉義縣政府負擔1761萬餘元，今年5月鹽管溝排水水質淨化場竣工、今天舉辦啟用揭牌典禮。

顏旭明指出，考量本工程高鹽分廢水處理不易，因此採截流生活汙水混合稀釋後，以二階段式接觸曝氣氧化法處理，每日處理量為460公噸；經3個月試運轉，其生化需氧量、懸浮固體及氨氮之去除率平均值可達96%、89%及83%，成效良好，可解決長期以來菜脯廢水處理的困擾。

環保署表示，布袋鎮鹽管溝排水水質淨化場讓困擾當地民眾多年的惡臭消失，不僅同時保有嘉義特有農業文化，也顧及在地居民生活品質，淨化後水體回放鹽管溝，也能提升下游布袋漁港整體水環境；另水質淨化園區內的機房及汙泥曬乾床上方設置太陽光電，以綠能方式供應部分電力，提高土地使用效率，減少碳排量。

環保署表示，該園區不僅可達到水質淨化、綠能永續、重新打造布袋漁港景觀意象水岸，也成功展現產業及環保共創雙贏的局面。

環保署長張子敬（左二）及嘉義縣政府、議員至現場了解菜脯廢水處理現況與成效。圖／環保署提供
環保署長張子敬（左二）及嘉義縣政府、議員至現場了解菜脯廢水處理現況與成效。圖／環保署提供
布袋鎮鹽管溝水質淨化園區今天揭牌啟用。圖／環保署提供
布袋鎮鹽管溝水質淨化園區今天揭牌啟用。圖／環保署提供

水質 嘉義 環保署

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