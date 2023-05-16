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兩處長與廠商出國旅遊惹議 嘉義巿議員要求政風室徹查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠表示，有叫相關人員來了解，也駡過了，也要求提出說明，已交由政風處調查。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠表示，有叫相關人員來了解，也駡過了，也要求提出說明，已交由政風處調查。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員蔡文旭質詢建設處長田長沛、智科處長郭軒志與廠商私下出國旅遊涉及被招待疑議，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？田長沛強調清者自清，絕對沒有接受招待，請議員不要抹黑，過程絕對經得起考驗。市長黃敏惠表示，會提醒同仁注意，瓜田李下會被質疑、要避嫌。蔡文旭要求政風室調查後將結果送議會。

蔡文旭質詢建設處長田長沛，今年1月3至7日期間與智科處長郭軒志出國遊玩，當中也有蘇姓廠商，出國玩不外是吃飯、喝酒、購物，很自然的會互相請來請去，這很難不令人懷疑處長是否有接授與職務相關廠商的招待？

蔡文旭表示，這名廠商曾拿過許多市府標案，如有事青年節、有事青年實驗室營運案2022年496萬元及2023年430萬元、2022年願景館營運案、東市有青、暗光鳥記-輪普東食堂、暗光鳥記-神隱天台、造反教育節及這次的走走春生活實驗節等，金額千萬元以上。

田長沛表示，與廠商曾吃過飯、一起國外遊玩，都是各付各的，也有向市長報告，都是私人行程。希望議員不要抺黑，絕對沒有接受招待。他強調，清者自清、濁者自濁，過程絕對經得起考驗。

田長沛表示，市長了解後，也罵了他們一頓，「雖然都沒有問題，但也有可能被人提出質疑，以後還是要多小心」，對於市長的告誡以後會更小心。

智科處長郭軒志強調過程都透過記帳軟體，都各付各的，每筆花費都能計算得清楚。智科處也沒有任何標案由這名廠商得標，經得起考驗。

蔡文旭表示，依據公務員廉政倫理規範，｢公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬。｣、採購人員倫理準則｢採購人員不得有接受與職務有關廠商之食、宿、交通、娛樂、旅遊、冶遊或其他類似情形之免費或優惠招待。｣

他說，擔任資源預算分配者要了解自己的角色，瓜田李下誰相信，一開始就要拒絕，不要讓社會觀點不佳，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？

在蔡文旭要求下，政風室進行調查，調查報告1個月後送交議會。

市長黃敏惠表示，廉能是市府對人員工作的最基本要求，知道這件事後，有叫相關人員來了解，也駡過了，也要求提出說明，已交由政風處調查。這個事情引發外界質疑，有所警惕，也要求市府所有同仁引以為戒。

嘉義市議員蔡文旭質詢市府處長與廠商私下出國旅遊涉及被招待疑議，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？記者李宗祐／攝影
嘉義市議員蔡文旭質詢市府處長與廠商私下出國旅遊涉及被招待疑議，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？記者李宗祐／攝影
市議員蔡文旭懷疑市府螺絲鬆了，市長敏惠表示，提醒同仁注意，瓜田李下會被質疑、要避嫌。記者李宗祐／攝影
市議員蔡文旭懷疑市府螺絲鬆了，市長敏惠表示，提醒同仁注意，瓜田李下會被質疑、要避嫌。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員蔡文旭質詢建設處長田長沛（左）、智科處長郭軒志（右）與廠商私下出國旅遊涉及被招待疑議。圖／市議員蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭質詢建設處長田長沛（左）、智科處長郭軒志（右）與廠商私下出國旅遊涉及被招待疑議。圖／市議員蔡文旭提供
智科處長郭軒志表示，過程都透過記帳軟體，都各付各的，每筆花費都能計算得清楚。記者李宗祐／攝影
智科處長郭軒志表示，過程都透過記帳軟體，都各付各的，每筆花費都能計算得清楚。記者李宗祐／攝影
政風處長吳武璋表示，調查約1個月，結果會送議會。記者李宗祐／攝影
政風處長吳武璋表示，調查約1個月，結果會送議會。記者李宗祐／攝影
田長沛強調清者自清，絕對沒有接受招待，請議員不要抹黑，過程絕對經得起考驗。記者李宗祐／攝影
田長沛強調清者自清，絕對沒有接受招待，請議員不要抹黑，過程絕對經得起考驗。記者李宗祐／攝影

出國旅遊 議員 公務員

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