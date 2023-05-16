兩處長與廠商出國旅遊惹議 嘉義巿議員要求政風室徹查

嘉義市議員蔡文旭質詢建設處長田長沛、智科處長郭軒志與廠商私下出國旅遊涉及被招待疑議，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？田長沛強調清者自清，絕對沒有接受招待，請議員不要抹黑，過程絕對經得起考驗。市長黃敏惠表示，會提醒同仁注意，瓜田李下會被質疑、要避嫌。蔡文旭要求政風室調查後將結果送議會。

蔡文旭質詢建設處長田長沛，今年1月3至7日期間與智科處長郭軒志出國遊玩，當中也有蘇姓廠商，出國玩不外是吃飯、喝酒、購物，很自然的會互相請來請去，這很難不令人懷疑處長是否有接授與職務相關廠商的招待？

蔡文旭表示，這名廠商曾拿過許多市府標案，如有事青年節、有事青年實驗室營運案2022年496萬元及2023年430萬元、2022年願景館營運案、東市有青、暗光鳥記-輪普東食堂、暗光鳥記-神隱天台、造反教育節及這次的走走春生活實驗節等，金額千萬元以上。

田長沛表示，與廠商曾吃過飯、一起國外遊玩，都是各付各的，也有向市長報告，都是私人行程。希望議員不要抺黑，絕對沒有接受招待。他強調，清者自清、濁者自濁，過程絕對經得起考驗。

田長沛表示，市長了解後，也罵了他們一頓，「雖然都沒有問題，但也有可能被人提出質疑，以後還是要多小心」，對於市長的告誡以後會更小心。

智科處長郭軒志強調過程都透過記帳軟體，都各付各的，每筆花費都能計算得清楚。智科處也沒有任何標案由這名廠商得標，經得起考驗。

蔡文旭表示，依據公務員廉政倫理規範，｢公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬。｣、採購人員倫理準則｢採購人員不得有接受與職務有關廠商之食、宿、交通、娛樂、旅遊、冶遊或其他類似情形之免費或優惠招待。｣

他說，擔任資源預算分配者要了解自己的角色，瓜田李下誰相信，一開始就要拒絕，不要讓社會觀點不佳，也許事實沒什麼，但何必惹一身腥？

在蔡文旭要求下，政風室進行調查，調查報告1個月後送交議會。