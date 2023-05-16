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布袋鹽管溝排水淨化場啟用 居民脫離惡臭還得再過一關

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場今竣工啟用，縣長翁章梁（中）到場參加。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場今竣工啟用，縣長翁章梁（中）到場參加。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮「菜脯」產量占全台8成，醃漬廢水含有高濃度有機物，大量排入鹽管溝產生惡臭，環保署及縣府斥資8800萬元改善水質，布袋鹽管溝排水水質淨化工場今天竣工啟用；地方反應，部分地區汙水無法進入淨化場；環保署長張子敬承諾，將以現地處理方式改善。

布袋鎮長蔡瑋傑說，菜脯水發酵後會產生惡臭，相信設置淨化廠能夠改善問題，目前初步運作發現問題，當初設計的高層有落差，部分地區菜脯水無法完全進入淨化廠，希望環保署協助改善，讓菜脯水淨化系統更加完善。

議員翁聰賢說，布袋鹽管溝下游還有住民，長期受鹽管溝汙水惡臭影響，改善水質有助解決惡臭問題，部分低窪地區汙水無法進入淨化廠，應改善溝渠高度，讓菜脯水能自然流入淨化廠。

環保署長張子敬說，菜脯醃製廢水飄散惡臭影響環境，經立委蔡易餘爭取後，縣府向中央申請並獲補助，總工程經費約8800萬元，環保署補助7100萬元、縣府配合款1700萬元；針對少數下水道無法到達的區域，希望以現地處理方式改善，將與地方共同努力解決。

縣長翁章梁說，全台8成菜脯產自布袋鎮，鹽管溝排水包括2成菜脯醃製廢水、8成家庭廢水，高鹽度醃漬廢水排入，造成鹽管溝排水水質不佳，2021年向中央爭取補助，今年5月竣工，新建鹽管溝排水水質淨化場，改善鹽管灣排水水質，減輕環境污染負荷。

環保局長張輝川說，在鹽管溝大排側邊截流取水，利用動力抽水至淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法淨化，再將水體放流回下游，設計處理量每天為460公噸，每天可削減生化需氧量約66.2公斤、懸浮固體物約36.8公斤、氨氮約3.7公斤。

張輝川說明，目前累積處理8萬1622公噸廢水，光電綠能發電3萬7920度，並減少1萬9681公斤碳排放量；水質淨化場總面積1公頃，包括撥用國有土地0.5公頃，未來希望打造為環境教育場域。

張子敬也說，未來將成立資源循環署，希望把所有可用的資源，想辦法重複再利用，翁章梁提到嘉義縣有許多成功案例，希望接下來繼續一起努力，把在地的問題解決，並創造資源循環的新產業，會從法規及各方面努力，也希望各界持續支持。

嘉義縣布袋鹽管溝淨化場產生汙泥，在汙泥曬乾床曬乾後將運棄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝淨化場產生汙泥，在汙泥曬乾床曬乾後將運棄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法處理汙水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法處理汙水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場啟用，縣長翁章梁（左三）今到場視察汙水處理過程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場啟用，縣長翁章梁（左三）今到場視察汙水處理過程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場今竣工啟用，縣長翁章梁（前排右五）、環保署長張子敬（前排右四）到場參加。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場今竣工啟用，縣長翁章梁（前排右五）、環保署長張子敬（前排右四）到場參加。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法處理汙水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法處理汙水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法處理汙水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鹽管溝水質淨化場，以兩階段接觸曝氣氧化法處理汙水。記者黃于凡／攝影

環保署 張子敬 嘉義 翁章梁

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