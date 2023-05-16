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南市桌球館修繕迎全運會 黃偉哲：重振桌球王國雄風

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市籌備全運會，整修桌球館，市長黃偉哲視察施工及整備情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市籌備全運會，整修桌球館，市長黃偉哲視察施工及整備情形。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府迎接今年10月的全國運動，各體育場館及競賽場地都在整修，桌球館也接近完工，市長黃偉哲今天上午巡視施工及準備情形，認為還有小瑕疵，要求做到100分。體育局表示，未來希望桌委會能認養桌球館，振興台南桌球運動。

台南市曾有桌球王國美譽，從區運會到全國運動會，在已故國家教練林忠雄帶領下曾創下23連霸紀錄，2017年終止連霸，但兩年後再拿冠軍，各界都期待台南桌運能重振雄風，今年全國運動會能奪下冠軍。

體育局長陳良乾說，台南桌球館是全國最標準的桌球運動場館，配合全運會整修，經半年施工，已幾乎完工，目前還剩小部分的美化等工程。目前台南桌球運動館委由忠孝國中代管，希望未來能由南市桌球委員會認養管理。陳良乾說，目前國中小桌球隊減少，推展桌球運動，單靠幾所學校不夠，希望桌球館完工後，藉由更好的訓練環境，吸引更多國中小學生打桌球。

前國手蔣澎龍表示，台南桌球館過去是台南各桌球隊集中訓練的場地，也創造許多優異的成績，半年來因整修關係，各球隊都自個訓練，多少影響到學習效能與成績，完工後會多舉辦比賽，邀請大陸桌球教練、選手來訪，強化桌球交流，提升台南桌球實力。

台南市桌委會主委劉宗澧說，南市桌球館除了是全國許多重要賽事的舉辦場地，更是台南桌球訓練基地，每年會半3次全國青少年選拔賽，欣喜桌球館大整修，更能滿足選手需求，未來也會配合推廣基層桌球運動，重振桌球王國美譽。

台南市桌球館整修經費1600多萬，主要項目包含地板、燈光、空調、廁所等，黃偉哲今天上午到館巡視修繕情形，他也發現椅子搖晃等一下缺失，要求改善，並強調必須做到100分；黃偉哲也感謝桌委會、教練吳文嘉、蔣澎龍等人的協助，讓桌球館修繕進度超前，期許今年全運會能有好成績。

台南市籌備全運會，整修桌球館，市長黃偉哲視察施工及整備情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市籌備全運會，整修桌球館，市長黃偉哲視察施工及整備情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市籌備全運會，整修桌球館，市長黃偉哲視察施工及整備情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市籌備全運會，整修桌球館，市長黃偉哲視察施工及整備情形。記者鄭惠仁／攝影

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