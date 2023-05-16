聽新聞
test
0:00 / 0:00

再延1個月…臥龍橋完工又跳票 嘉縣議員究責

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣臥龍橋重建工程一再延宕，縣長翁章梁昨天表示會要求包商6月12日準時完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣臥龍橋重建工程一再延宕，縣長翁章梁昨天表示會要求包商6月12日準時完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣臥龍橋是連接布袋鎮、東石鄉重要橋梁，因通水斷面不足前年拆除重建，但缺工等問題數次延後通車日期，原本12日完工再延期1個月，昨天有議員質詢批評又跳票，對地方交通不便，包商要負起責任；縣長翁章梁說，建設處應徹底要求包商6月12日準時完工，不能一延再延。

縣府建設處長郭良江說，因廠商工班調度不足、機具故障而延誤工期，8日發出公告橋面已完工，正施作引道擋土牆、橋梁護欄、回填路基加高及自來水進場施工，會督促包商6月12日前完工，另包商逾預定竣工日期，將依約扣罰逾期違約金。

據了解，縣府2021年招標臥龍橋改建案時規定去年底完工，後來延至今年2月，2月召開地方說明會又延到5月12日，卻再一次延宕。

議員翁聰賢說，臥龍橋是布袋對外出入重要的橋梁，本月完工再度跳票，上次詢問延期是因人員調度問題，這次又是相同理由，已經對地方交通不便、損失重大；議員姜梅紅說，2月工程延誤時包商和地方民眾協商，地方釋出善意、給予彈性詢問時間是否夠用，包商信誓旦旦說能完工，結果本月8日卻公告延期，都沒事先通知，「大家都不知道」，包商要負起延宕工期的責任。

議員 改建案 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣臥龍橋工程2次延宕 議員呼籲盡速完工通車

宏都拉斯水產業者懷念台灣協助 綠委：千金難買早知道

嘉縣里長開廣播 粗鄙髒話飆罵國小女主任引公憤

嘉縣朴子配天宮遶境爆衝突 疑因垃圾問題拉扯倒地

相關新聞

國土功能分區 台南七股鄉親質疑漠視地方發展

國土計畫法預計2年後實施，台南市議員陳昆和昨天於七股區舉行說明會，在地三股里長黃仙立等人說未來發展重心在靠近安南區的南七...

牙醫意願低 老人假牙補助 嘉市府持續溝通

嘉義市政府今年擴大補助滿80歲能申請裝全口假牙，有議員昨天質詢為何不開放到65歲以上，市府社會處表示，現僅25間牙醫診所...

再延1個月 臥龍橋完工又跳票 嘉縣議員究責

嘉義縣臥龍橋是連接布袋鎮、東石鄉重要橋梁，因通水斷面不足前年拆除重建，但缺工等問題數次延後通車日期，原本12日完工再延期...

嘉市老人假牙補助牙醫意願低 社會處：持續溝通

嘉義市政府今年擴大補助滿80歲老人裝全口假牙，有議員今質詢質疑為何不65歲以上全面補助，市府社會處表示，現僅25間牙醫診...

端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康

端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地...

七股光電夢／一開始就走了歪路...三輸的漁電共生 議員：現在改還來得及

我國大力推動再生能源政策，「漁電共生」成重點項目之一，不過自2018年推動以來，數度引發中南部漁民反彈，台南七股漁民更在去年北上抗爭，釀成疫後第一場大型抗爭行動。對此，在地議員語重心長地說，原本可以三贏的政策，被政府推的亂七八糟，呼籲政府「現在下去做還來得及！」應該3步重建政策公信力。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦