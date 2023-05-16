再延1個月…臥龍橋完工又跳票 嘉縣議員究責

嘉義縣臥龍橋是連接布袋鎮、東石鄉重要橋梁，因通水斷面不足前年拆除重建，但缺工等問題數次延後通車日期，原本12日完工再延期1個月，昨天有議員質詢批評又跳票，對地方交通不便，包商要負起責任；縣長翁章梁說，建設處應徹底要求包商6月12日準時完工，不能一延再延。

縣府建設處長郭良江說，因廠商工班調度不足、機具故障而延誤工期，8日發出公告橋面已完工，正施作引道擋土牆、橋梁護欄、回填路基加高及自來水進場施工，會督促包商6月12日前完工，另包商逾預定竣工日期，將依約扣罰逾期違約金。

據了解，縣府2021年招標臥龍橋改建案時規定去年底完工，後來延至今年2月，2月召開地方說明會又延到5月12日，卻再一次延宕。

議員翁聰賢說，臥龍橋是布袋對外出入重要的橋梁，本月完工再度跳票，上次詢問延期是因人員調度問題，這次又是相同理由，已經對地方交通不便、損失重大；議員姜梅紅說，2月工程延誤時包商和地方民眾協商，地方釋出善意、給予彈性詢問時間是否夠用，包商信誓旦旦說能完工，結果本月8日卻公告延期，都沒事先通知，「大家都不知道」，包商要負起延宕工期的責任。