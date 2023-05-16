牙醫意願低 老人假牙補助 嘉市府持續溝通

嘉義市政府今年擴大補助滿80歲能申請裝全口假牙，有議員昨天質詢為何不開放到65歲以上，市府社會處表示，現僅25間牙醫診所願意配合此政策，擔心醫療量能不足，3個月再評估是否下修年紀；嘉市牙醫師公會表示，原物料上漲、擔心糾紛等讓牙醫不願接老人假牙補助案，會協助呼籲加入。

市議員黃大祐質詢說，其他縣市早已實行65歲以上全面補助裝假牙，80歲以上才能申請恐怕許多長輩等不及，且嘉市65歲以上4萬多人，實際不會有那麼多人申請，補助不該討價還價。

社會處長黃毅晨答詢，3月議會臨時會通過此案追加預算後一直找牙醫診所簽約合作，但嘉市115間牙醫只有25間願合作，擔心補助一下子開放到65歲以上會缺乏量能，採滾動式修正，本周起發通知單，待回覆才知道欲申請補助人數。

嘉義市牙醫師公會理事長蘇進敏說，原物料上漲、擔心醫療糾紛等都是牙醫師不大願意接老人假牙補助案的原因，老人假牙不好做但這是長輩福利，會持續在公會的社群上呼籲加入，但政府部門也要體諒醫師可能遇到的問題；社會處表示，市府依據中央政策老人裝假牙只能補助4萬元，將與公會溝通合適的裝假牙方案。