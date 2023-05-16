國土功能分區 台南七股鄉親質疑漠視地方發展

國土計畫法預計2年後實施，台南市議員陳昆和昨天於七股區舉行說明會，在地三股里長黃仙立等人說未來發展重心在靠近安南區的南七股一帶，該處卻被劃為農地，盼有轉圜機會，也有居民反映七股工業區開發面積太小；南市地政局表示，可於年底前遞交陳情書，市府再轉交中央爭取調整。

黃仙立等數10名鄉親出席七股大寮活動中心辦的說明會，指出七股未來發展的中心應在靠近安南區，即南七股的三股、槺榔、十份等里，但依所劃的國土功能分區，當地大都列為農業發展地區第1類優良農地，將無法開發，根本漠視發展，建議應變更為建地或農業發展區的第3類坡地農業或第4類鄉村或原住民聚落，地方才會有生機。

另有民眾質疑，七股工業區開發面積僅140多公頃，缺乏前瞻性思考，也有人說土地魚塭遭濫用衍生種電亂象。

地政局表示，當初依據土地利用現況來劃分，作業透明，2021年第二階段縣市國土計畫時未見地方反映，地方若仍有意見，最遲年底前遞交陳情書，地政局轉交中央陳述意見，盼能有轉圜；經發局回應，七股工業區開發過程務實穩健不躁進，會滾動檢討因應。陳昆和表示接獲許多鄉親關心國土計畫法實施，於昨、今天安排在七股、佳里區各辦說明會。