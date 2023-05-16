聽新聞
test
0:00 / 0:00

國土功能分區 台南七股鄉親質疑漠視地方發展

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南七股區鄉親昨天於國土計畫法說明會反映部分靠近安南區土地，國土功能分區劃為農地，不利未來發展。記者謝進盛／攝影
台南七股區鄉親昨天於國土計畫法說明會反映部分靠近安南區土地，國土功能分區劃為農地，不利未來發展。記者謝進盛／攝影

國土計畫法預計2年後實施，台南市議員陳昆和昨天於七股區舉行說明會，在地三股里長黃仙立等人說未來發展重心在靠近安南區的南七股一帶，該處卻被劃為農地，盼有轉圜機會，也有居民反映七股工業區開發面積太小；南市地政局表示，可於年底前遞交陳情書，市府再轉交中央爭取調整。

黃仙立等數10名鄉親出席七股大寮活動中心辦的說明會，指出七股未來發展的中心應在靠近安南區，即南七股的三股、槺榔、十份等里，但依所劃的國土功能分區，當地大都列為農業發展地區第1類優良農地，將無法開發，根本漠視發展，建議應變更為建地或農業發展區的第3類坡地農業或第4類鄉村或原住民聚落，地方才會有生機。

另有民眾質疑，七股工業區開發面積僅140多公頃，缺乏前瞻性思考，也有人說土地魚塭遭濫用衍生種電亂象。

地政局表示，當初依據土地利用現況來劃分，作業透明，2021年第二階段縣市國土計畫時未見地方反映，地方若仍有意見，最遲年底前遞交陳情書，地政局轉交中央陳述意見，盼能有轉圜；經發局回應，七股工業區開發過程務實穩健不躁進，會滾動檢討因應。陳昆和表示接獲許多鄉親關心國土計畫法實施，於昨、今天安排在七股、佳里區各辦說明會。

情書 農地 議員

延伸閱讀

國土計畫法將全面實施 台南七股居民質疑漠視發展趨勢

NBA／東區冠軍賽賽程出爐 塞爾蒂克熱火激烈肉搏對抗

NBA／巴特勒記者會裸身秀肌肉 羅瑞：我沒脫是怕你難堪

國土分區南投民怨沸騰 議員直批連縣議會都變山坡地

相關新聞

國土功能分區 台南七股鄉親質疑漠視地方發展

國土計畫法預計2年後實施，台南市議員陳昆和昨天於七股區舉行說明會，在地三股里長黃仙立等人說未來發展重心在靠近安南區的南七...

嘉市老人假牙補助牙醫意願低 社會處：持續溝通

嘉義市政府今年擴大補助滿80歲老人裝全口假牙，有議員今質詢質疑為何不65歲以上全面補助，市府社會處表示，現僅25間牙醫診...

端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康

端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地...

七股光電夢／一開始就走了歪路...三輸的漁電共生 議員：現在改還來得及

我國大力推動再生能源政策，「漁電共生」成重點項目之一，不過自2018年推動以來，數度引發中南部漁民反彈，台南七股漁民更在去年北上抗爭，釀成疫後第一場大型抗爭行動。對此，在地議員語重心長地說，原本可以三贏的政策，被政府推的亂七八糟，呼籲政府「現在下去做還來得及！」應該3步重建政策公信力。...

國土計畫法將全面實施 台南七股居民質疑漠視發展趨勢

國土計畫法預定2025年全面實施，台南市七股區不少居民認為，未來發展重心在靠近安南區的南七股一帶，卻被劃定不利發展的農業...

民進黨立委林宜瑾胞弟遭爆開公車肇事逃逸 國民黨團促查不法

外號「肉粽」林昱仲為立委林宜瑾的胞弟，遭爆料向南市環保局喬人事不成，大罵環保局女員工6分鐘，林已辭民進黨台南市黨部評委召...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦